Чому не оновлюється Резерв+: що робити та як виправити помилки

Мобільний застосунок Резерв став головним інструментом для дистанційного оновлення військово-облікових даних в Україні. Проте, оскільки сервіс працює під високим навантаженням, користувачі іноді стикаються з технічними збоями. Багато хто нарікає, що не оновлюється резерв або виникають складнощі під час авторизації.

Чому не оновлюється Резерв+: основні причини

Існує кілька факторів, через які виникають труднощі. Часто відповідь на питання, чому не оновлюється резерв, полягає у величезній кількості одночасних запитів. Коли сотні тисяч громадян намагаються зайти в систему, сервери можуть тимчасово лягати.

Крім того, чому не оновлюється Резерв+, може залежати від стабільності інтернет-з’єднання або роботи системи BankID, через яку здійснюється вхід. Іноді розробники вводять додатковий захист від DDOS-атак, що також може сповільнювати роботу інтерфейсу. Якщо ви бачите повідомлення про помилку, варто почекати деякий час і спробувати знову.

Резерв+ не оновлюється: що робити користувачеві

Якщо ти помітив, що Резерв+ не оновлюється, фахівці радять виконати кілька простих кроків:

Перевір стабільність мережі (спробуй переключитися з Wi-Fi на мобільний інтернет);

Перезавантаж мобільний пристрій.

Онови сам застосунок у App Store чи Google Play.

Щоб мінімізувати ризики, рекомендується налаштувати автоматичне оновлення. Для власників iOS це можна зробити у розділі Параметри — Програми — Резерв+, увімкнувши фонове оновлення.

Власникам Android достатньо зайти в Play Market, знайти додаток та у правому верхньому куті натиснути на три крапки, вибравши Автооновлення. Якщо ці дії не допомогли і Резерв+ не оновлюється що робити далі — спробуй повністю перевстановити програму.

Що робити, якщо цілий день не оновлюється Резерв+

Ситуація, коли цілий день не оновлюється Резерв+, може бути пов’язана з невідповідністю даних у реєстрі Оберіг та паперових документах. Бувають випадки, коли інформація була внесена некоректно ще під час оцифрування карток у ТЦК.

Якщо ти бачиш статус Дані не знайдено або застарілу інформацію протягом тривалого часу, найкращим виходом буде звернутися до служби технічної підтримки через офіційні чат-боти у Telegram або Viber. Якщо ж і це не вирішує проблему, чому не оновлюється резерв плюс, ймовірно, доведеться особисто завітати до ТЦК та СП за місцем реєстрації, маючи при собі паспорт, ІПН та військовий квиток.

Пам’ятай, що Резерв+ постійно вдосконалюється, тому більшість технічних помилок виправляється у нових версіях додатку.

