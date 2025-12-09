У застосунку Резерв+ з’являться повідомлення про повістки: пояснення Міноборони

Міноборони розповіло, що уже наступного року в Резерв+ може з’явитися довгоочікувана опція – повідомлення про надсилання повісток та інших рішень від ТЦК. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив керівник головного управління IT Міноборони Олег Берестовий.

Як працюватимуть сповіщення

За словами Берестового, користувачі отримають можливість самостійно вмикати або вимикати цей тип оповіщень. Якщо людина ставить галочку, застосунок повідомлятиме їй про:

надсилання повістки з ТЦК;

інші офіційні повідомлення щодо військового обліку;

рішення усправі у разі можливого порушення.

Для тих хто вже має прострочення чи порушення військового обліку, у застосунку з’являтимуться сповіщення про наявність штрафу.

Постановка на облік через смартфон

У 2025 році в Міноборони хочуть піти ще далі й дозволити ставати на військовий облік просто у Резерв+. Йдеться як про ручне оформлення, так і про автоматичне — для молоді, яка досягає відповідного віку.

Також обіцяють оновити розділ вакансій: система аналізуватиме навички людини та пропонуватиме позиції у війську, які підходять саме їй. Користувачі зможуть самостійно додавати інформацію про досвід, щоб точніше налаштувати підбір.

Оберіг автоматизує покарання за порушення

Паралельно планують оновлення реєстру Оберіг, де мають автоматизувати процеси, пов’язані з покараннями за порушення правил військового обліку.

Берестовий пояснює: це має зняти з територіальних центрів навантаження, пов’язане з ручною обробкою даних. ТЦК отримають більше часу для роботи з інформацією, а несумлінні військовозобов’язані автоматично отримуватимуть наслідки, якщо не виконують обов’язки.

Міноборони вкотре закликає українців бути пильними, не піддаватися на інформаційні вкиди й довіряти лише офіційним джерелам. Раніше ми розповідали про те, хто може скористатися послугою відстрочки у Резерв+.

