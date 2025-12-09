Для тебе Новини

У застосунку Резерв+ з’являться повідомлення про повістки: пояснення Міноборони

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Грудня 2025, 10:00 2 хв.
Повістки в Резерв+
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь