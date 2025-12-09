Для тебя Новости

В приложении Резерв+ появятся сообщения о повестках: пояснения Минобороны

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 декабря 2025, 10:00 2 мин.
Повестки в Резерв+
Фото Depositphotos

