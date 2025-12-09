В приложении Резерв+ появятся сообщения о повестках: пояснения Минобороны

Минобороны рассказало, что уже в следующем году в Резерв+ может появиться долгожданная опция — уведомления об отправке повесток и других решений от ТЦК. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил руководитель главного управления IT Минобороны Олег Берестовый.

Как будут работать уведомления

По словам Берестового, пользователи смогут самостоятельно включать или отключать этот тип оповещений. Если человек ставит галочку, приложение будет сообщать ему о:

отправке повестки из ТЦК;

других официальных уведомлениях, касающихся воинского учета;

решении по делу в случае возможного нарушения.

Для тех кто уже имеет просрочку или нарушение правил воинского учета, в приложении будут появляться уведомления о наличии штрафа.

Постановка на учет через смартфон

В 2025 году в Минобороны хотят пойти еще дальше и разрешить становиться на воинский учет прямо в Резерв+. Речь идет как о ручном оформлении, так и об автоматическом — для молодежи, которая достигает соответствующего возраста.

Также обещают обновить раздел вакансий: система будет анализировать навыки человека и предлагать должности в войске, которые подходят именно ему. Пользователи смогут самостоятельно добавлять информацию о своем опыте, чтобы точнее настроить подбор.

Оберіг автоматизирует наказания за нарушения

Параллельно планируется обновление реестра Оберіг, где должны автоматизировать процессы, связанные с наказаниями за нарушение правил воинского учета.

Берестовый объясняет: это должно снять с территориальных центров нагрузку, связанную с ручной обработкой данных. ТЦК получат больше времени для работы с информацией, а недобросовестные военнообязанные автоматически будут получать последствия, если они не выполняют свои обязанности.

Минобороны вновь призывает украинцев быть внимательными, не поддаваться на информационные вбросы и доверять только официальным источникам. Ранее мы рассказывали о том, кто может воспользоваться услугой отсрочки в Резерв+

