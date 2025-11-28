Новая отсрочка в Резерв+: Минобороны разрешило оформление еще одной категории

Министерство обороны расширило перечень случаев, когда военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн — без справок, очередей и личных визитов в ТЦК. Теперь воспользоваться услугой могут и те, у кого отец или мать имеет инвалидность I или II группы. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как работает новая возможность

Чтобы получить отсрочку, достаточно подать запрос в приложении Резерв+. Система сама проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются, решение приходит автоматически. Вся процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов — без участия сотрудников ТЦК.

Сейчас услуга работает только в случаях, когда военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью, и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя — подать запрос не позволит само приложение.

Что нужно, чтобы система подтвердила основания

Алгоритм проверяет информацию автоматически. Но данные в реестрах должны быть актуальными:

Сведения об инвалидности должны быть в ЕИССС или Пенсионном фонде;

В ДРАЦС должен быть корректно указан состав семьи;

В актовой записи о рождении должен быть внесен РНОКПП отца или матери;

Если данные устарели — их необходимо обновить, после чего запрос можно подать повторно.

Это предусмотрено порядком, который действует с 1 ноября 2025 года. Заявителю не придётся повторно обращаться или что-то подтверждать — система отслеживает основания самостоятельно.

Какие онлайн-отсрочки уже доступны в Резерв+

Сейчас в приложении можно оформить 11 категорий отсрочек. Среди них:

Люди с инвалидностью;

Временно непригодные к службе;

Родители ребенка с инвалидностью;

Родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I–II группы;

Лица с супругом или супругой с инвалидностью;

Военнообязанные, чьи отец или мать имеют инвалидность I–II группы;

Женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка;

Родители трех и более детей;

Одинокие родители;

Студенты и аспиранты;

Работники высшего и профессионального образования.

Расширение цифровых услуг продолжается — Минобороны и Минцифры обещают добавлять новые типы онлайн-отсрочек, чтобы максимально уменьшить бумажную бюрократию и визиты в ТЦК.

