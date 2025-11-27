Отсрочка от мобилизации через ЦНАП: адвокат объяснила, когда система дает сбой

Обновление правил воинского учета и запуск приложения Резерв+ дали надежду на то, что отсрочка от мобилизации через ЦНАП станет быстрой и полностью прозрачной процедурой.

Однако на практике военнообязанные часто сталкиваются с вопросами: обязательно ли идти в учреждение лично, что делать с ошибками в реестрах и как действовать, если ответ от ТЦК задерживается.

Об этом Вікна спросили адвоката юридической компании RIYAKO&PARTNERS и главу Комитета АЮУ по военному праву, военной юстиции и защите прав ветеранов Катерину Анищенко.

Отсрочка через ЦНАП: кому разрешено дистанционно

Первое, что волнует военнообязанных — всегда ли необходимо физическое присутствие в государственных учреждениях.

Как объясняет эксперт, личный визит в ЦНАП для оформления отсрочки не всегда обязателен, поскольку некоторые категории могут подать заявление дистанционно через приложение Резерв+.

В частности, это касается студентов дневной формы обучения, лиц с инвалидностью, а также тех, кто осуществляет уход за лицом, которое в этом нуждается.

В целом, около 80% отсрочек могут быть оформлены онлайн через Резерв+. Если ты подаешь документы лично, важно получить подтверждение: им является опись входящего пакета документов (печатный документ), который выдает администратор ЦНАП после приема заявления.

Однако для тех, кто находится не по месту прописки или за пределами страны, ситуация сложнее. Отсрочка через ЦНАП требует личного присутствия заявителя в Украине.

— Нет, оформить отсрочку от мобилизации дистанционно, находясь за границей или в другом городе, невозможно. Хотя существуют некоторые возможности онлайн-подачи и подача документов через ЦНАП, для этого все равно необходимо лично приехать в Украину, — подчеркивает Катерина Анищенко.

Подтверждением того, что ты выполнил свой долг, становится описание входящего пакета документов, которую выдает администратор после приема заявления.

Документы на отсрочку через ЦНАП: типичные ошибки и действия при отказе

ЦНАП в этой схеме выполняет роль посредника, передавая данные в ТЦК. Однако иногда администраторы могут отказывать в приеме заявления. Эксперт советует в таком случае требовать письменную причину отказа.

Чаще всего проблемы возникают из-за невнимательности самих заявителей. Подавая документы на отсрочку через ЦНАП, важно помнить, что ответственность за достоверность данных лежит на лице.

— Типичные ошибки, которые приводят к отказу в отсрочке при подаче через ЦНАП, включают: неполный пакет документов, недостоверные или противоречивые данные, неправильное оформление (например, отсутствие нотариального заверения, если оно требуется), подача заявления не по месту учета или отсутствие военно-учетного документа, — отмечает адвокат.

Документы на отсрочку через ЦНАП: каковы сроки подачи

Законом установлены четкие сроки: ТЦК должен рассмотреть заявление в течение 7 дней (или до 15 дней, если нужны дополнительные запросы). Однако реальность может отличаться, и затягивание рассмотрения несет определенные риски.

Юридически, пока комиссия не приняла решение, мужчина не подлежит призыву, но фактически — он остается без документального подтверждения своего статуса.

Если отсрочка от мобилизации через ЦНАП оформлена, но ответа нет, или поступил необоснованный отказ, Катерина Анищенко советует не медлить с обжалованием.

— ТЦК и СП обязан предоставить письменный ответ с указанием оснований для отказа, даже если заявление подано через ЦНАП. Отказ без обоснования считается противоправным и может быть обжалован в вышестоящем ТЦК или в суде, — подчеркивает эксперт.

Когда нужно продление отсрочки через ЦНАП

Взаимодействие реестров Оберег и других государственных баз данных позволяет части военнообязанных не беспокоиться о продлении статусов. Если данные (например, об инвалидности или обучении) есть в реестрах, система обновит их сама.

— Если ваше основание отсрочки продлевается в государственных реестрах, система самостоятельно обновит ваш статус. ТЦК не принимает отдельного решения — отсрочка действует дальше автоматически, пока существует действующее основание, — объясняет юрист.

Однако есть ситуации, когда продление отсрочки через ЦНАП остается единственным возможным вариантом, даже несмотря на внедрение цифровых реестров.

Это случается тогда, когда само основание отсрочки не отображается в системах — например, если уход подтверждается справками ЛКК, которые не синхронизируются с государственными базами, или когда бронирование работника оформлено по внутренним документам предприятия, которые не передаются автоматически в Оберег.

Так же личное обращение является обязательным, когда первичная отсрочка закончилась, а автоматическое продление по каким-то причинам не сработало. Система не всегда способна подхватить изменение статуса, особенно если ТЦК вовремя не внес обновления в реестр.

И наконец, обращение через ЦНАП является безальтернативным в случае, когда человек получает отсрочку впервые — первичное решение всегда принимается только после подачи документов лично.

Автоматически продлевается только уже предоставленная отсрочка. Впервые — только через ЦНАП, — резюмирует Катерина Анищенко.

Отсрочка от мобилизации через ЦНАП: когда приложение может показывать ошибку

Напоследок стоит упомянуть о технических нюансах. Может ли быть так, что у тебя есть отсрочка, а приложение показывает В розыске? Да, и это довольно распространенная проблема.

Резерв+ — это не отдельная база, а интерфейс-приложение к единому государственному реестру Оберег. Если ты подал документы на отсрочку, но Оберег не обновил данные, это может создать ситуацию, когда в системе твой статус не отображает, что тебе предоставили отсрочку, — отмечает адвокат.

Поэтому статус в розыске в приложении может быть технической ошибкой. Для минимизации рисков важно фиксировать все поданные документы, хранить их бумажные копии и, в случае расхождений, обращаться в ТЦК для актуализации данных в реестре.

