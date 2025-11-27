Для тебе Війна в Україні
Ексклюзив

Відстрочка від мобілізації через ЦНАП: адвокатка пояснила, коли система дає збій

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Листопада 2025, 17:00 5 хв.
Відстрочка через ЦНАП: як це зробити
Фото Depositphotos

