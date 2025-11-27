Відстрочка від мобілізації через ЦНАП: адвокатка пояснила, коли система дає збій

Оновлення правил військового обліку та запуск застосунку Резерв+ дали надію на те, що відстрочка від мобілізації через ЦНАП стане швидкою та повністю прозорою процедурою.

Проте на практиці військовозобов’язані часто стикаються з питаннями: чи обов’язково йти до установи особисто, що робити з помилками в реєстрах та як діяти, якщо відповідь від ТЦК затримується.

Про це Вікна запитали адвокатки юридичної компанії RIYAKO&PARTNERS та голову Комітету АПУ з військового права, військової юстиції та захисту прав ветеранів Катерину Аніщенко.

Відстрочка через ЦНАП: кому дозволено дистанційно

Перше, що хвилює військовозобов’язаних — чи завжди необхідна фізична присутність у державних установах.

Як пояснює експертка, особистий візит до ЦНАП для оформлення відстрочки не завжди обов’язковий, оскільки деякі категорії можуть подати заяву дистанційно через застосунок Резерв+.

Зокрема, це стосується здобувачів денної форми навчання, осіб з інвалідністю, а також тих, хто здійснює догляд за особою, яка цього потребує.

Загалом, близько 80% відстрочок можуть бути оформлені онлайн через Резерв+. Якщо ж ти подаєш документи особисто, важливо отримати підтвердження: ним є опис вхідного пакету документів (друкований документ), який видає адміністратор ЦНАП після приймання заяви.

Проте для тих, хто перебуває не за місцем прописки або за межами країни, ситуація складніша. Відстрочка через ЦНАП вимагає особистої присутності заявника в Україні.

Ні, оформити відстрочку від мобілізації дистанційно, перебуваючи за кордоном або в іншому місті, неможливо. Хоча існують деякі можливості онлайн-подачі та подача документів через ЦНАП, для цього все одно необхідно особисто приїхати в Україну, — наголошує Катерина Аніщенко.

Підтвердженням того, що ти виконав свій обов’язок, стає опис вхідного пакета документів, який видає адміністратор після прийому заяви.

Документи на відстрочку через ЦНАП: типові помилки та дії при відмові

ЦНАП у цій схемі виконує роль посередника, передаючи дані до ТЦК. Проте іноді адміністратори можуть відмовляти у прийомі заяви. Експертка радить у такому разі вимагати письмову причину відмови.

Найчастіше проблеми виникають через неуважність самих заявників. Подаючи документи на відстрочку через ЦНАП, важливо пам’ятати, що відповідальність за достовірність даних лежить на особі.

— Типові помилки, які призводять до відмови у відстрочці при подачі через ЦНАП, включають: неповний пакет документів, недостовірні або суперечливі дані, неправильне оформлення (наприклад, відсутність нотаріального посвідчення, якщо воно потрібне), подання заяви не за місцем обліку або відсутність військово-облікового документа, — зазначає адвокатка.

Документи на відстрочку через ЦНАП: які терміни подачі

Законом встановлено чіткі терміни: ТЦК має розглянути заяву протягом 7 днів (або до 15 днів, якщо потрібні додаткові запити). Проте реальність може відрізнятися, і затягування розгляду несе певні ризики.

Юридично, доки комісія не ухвалила рішення, чоловік не підлягає призову, але фактично — він залишається без документального підтвердження свого статусу.

Якщо відстрочка від мобілізації через ЦНАП оформлена, але відповіді немає, або надійшла необґрунтована відмова, Катерина Аніщенко радить не зволікати з оскарженням.

ТЦК та СП зобов’язаний надати письмову відповідь із зазначенням підстав для відмови, навіть якщо заява подана через ЦНАП. Відмова без обґрунтування вважається протиправною і може бути оскаржена до вищого ТЦК або до суду, — підкреслює експертка.

Коли потрібне продовження відстрочки через ЦНАП

Взаємодія реєстрів Оберіг та інших державних баз даних дозволяє частині військовозобов’язаних не турбуватися про подовження статусів. Якщо дані (наприклад, про інвалідність, навчання чи багатодітність) є в реєстрах, система оновить їх сама.

Якщо ваша підстава відстрочки продовжується в державних реєстрах, система самостійно оновить ваш статус. ТЦК не приймає окремого рішення — відстрочка діє далі автоматично, доки існує чинна підстава, — пояснює юристка.

Однак є ситуації, коли продовження відстрочки через ЦНАП залишається єдиним можливим варіантом, навіть попри впровадження цифрових реєстрів.

Це трапляється тоді, коли сама підстава відстрочки не відображається в системах — наприклад, якщо догляд підтверджується довідками ЛКК, які не синхронізуються з державними базами, або коли бронювання працівника оформлене за внутрішніми документами підприємства, що не передаються автоматично до Оберігу.

Так само особисте звернення є обов’язковим, коли первинна відстрочка закінчилася, а автоматичне подовження з якихось причин не спрацювало. Система не завжди здатна підхопити зміну статусу, особливо якщо ТЦК вчасно не вніс оновлення до реєстру.

І нарешті, звернення через ЦНАП є безальтернативним у випадку, коли людина отримує відстрочку вперше — первинне рішення завжди ухвалюється тільки після подачі документів особисто.

Автоматично продовжується лише вже надана відстрочка. Вперше — лише через ЦНАП, — резюмує Катерина Аніщенко.

Відстрочка від мобілізації через ЦНАП: коли застосунок може показувати помилку

Наостанок варто згадати про технічні нюанси. Чи може бути так, що у тебе є відстрочка, а застосунок показує У розшуку? Так, і це досить поширена проблема

Резерв+ — це не окрема база, а інтерфейс-додаток до єдиного державного реєстру Оберіг. Якщо ти подав документи на відстрочку, але Оберіг не оновив дані, це може створити ситуацію, коли в системі твій статус не відображає, що вам надали відстрочку, — зазначає адвокатка.

Тому статус у розшуку в додатку може бути технічною помилкою. Для мінімізації ризиків важливо фіксувати всі подані документи, зберігати їх паперові копії та, у разі розбіжностей, звертатися до ТЦК для актуалізації даних в реєстрі.

Раніше ми писали про те, що працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодикамеру — читай у матеріалі, коли це правило набрало чинності.

