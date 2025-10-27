Відстрочка з 1 листопада: хто зможе отримати без черг та ТЦК

З 1 листопада в Україні змінюється порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Відтепер звертатися до ТЦК для подання документів більше не потрібно: усе буде здійснюватися через застосунок Резерв+ абоо у будь-якому Центрі надання адмінпослуг.

Уряд вніс зміни до постанови №560, аби спростити процедуру та перевести її в електронний формат. Це має зменшити навантаження на територіальні центри комплектування й прибрати черги.

Відстрочка з 1 листопада: кому продовжать автоматично

За оцінкою Кабміну, понад 600 тисяч українців отримають автоматичне продовження відстрочки з 1 листопада 2025 року — без жодних додаткових звернень. Йдеться про громадян, дані про право на відстрочку яких уже підтверджені державними реєстрами.

До таких належать люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей або дітей з інвалідністю, а також ті, хто доглядає за близькими з інвалідністю. Право буде збережене й за студентами денної форми, інтернами, докторантами, педагогами та науковцями.

Автоматично продовжать відстрочку й родичам загиблих або зниклих безвісти військових, а також українцям, яких звільнили з полону або незаконного утримання в Росії.

Відстрочка від мобілізації з 1 листопада: як підтвердити статус

Громадянам із підтвердженим правом на відстрочку нічого робити не доведеться — система оновить інформацію автоматично. Якщо ж обставини змінилися наприклад, завершене навчання чи зміни в сімейному стані, потрібно актуалізувати дані через Резерв+ або в ЦНАПі.

Також важливо стежити за оновленням свого облікового запису — відомості про місце проживання, освіту та склад сім’ї мають бути чинними.

Відстрочка з 1 листопада — новий порядок цифрового обліку

Відстрочка з 1 листопада запроваджує принцип без зайвої бюрократії. Уряд прагне перевести більшість мобілізаційних процесів у цифровий простір. Це дозволить мінімізувати особисті контакти з ТЦК і зробити процедуру більш прозорою та швидкою.

Новий порядок стане ще одним кроком до повної цифровізації мобілізаційного обліку в Україні.

