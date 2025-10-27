Отсрочка с 1 ноября: кто сможет получить без очередей и ТЦК

С 1 ноября в Украине меняется порядок оформления и продления отсрочки от мобилизации. Теперь обращаться в ТЦК для подачи документов больше не нужно: все будет осуществляться через приложение Резерв+ или в любом Центре предоставления админуслуг.

Правительство внесло изменения в постановление №560, чтобы упростить процедуру и перевести ее в электронный формат. Это должно снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и убрать очереди.

Отсрочка с 1 ноября: кому продлят автоматически

По оценке Кабмина, более 600 тысяч украинцев получат автоматическое продление отсрочки с 1 ноября 2025 года — без каких-либо дополнительных обращений. Речь идёт о гражданах, данные о праве на отсрочку которых уже подтверждены государственными реестрами.

К ним относятся люди с инвалидностью, временно непригодные к службе, родители трёх и более детей или детей с инвалидностью, а также те, кто ухаживает за близкими с инвалидностью. Право будет сохранено и за студентами дневной формы, интернами, докторантами, педагогами и научными сотрудниками.

Автоматически продлят отсрочку и родственникам погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также украинцам, которых освободили из плена или незаконного удержания в России.

Отсрочка от мобилизации с 1 ноября: как подтвердить статус

Гражданам с подтверждённым правом на отсрочку ничего делать не потребуется — система обновит информацию автоматически.

Если же обстоятельства изменились, например завершено обучение или произошли изменения в семейном положении, необходимо актуализировать данные через Резерв+ или в ЦНАПе.

Также важно следить за обновлением своего учетного профиля — сведения о месте проживания, образовании и составе семьи должны быть актуальными.

Отсрочка с 1 ноября — новый порядок цифрового учета

Отсрочка с 1 ноября вводит принцип без лишней бюрократии. Правительство стремится перевести большинство мобилизационных процессов в цифровое пространство. Это позволит минимизировать личные контакты с ТЦК и сделать процедуру более прозрачной и быстрой.

Новый порядок станет еще одним шагом к полной цифровизации мобилизационного учета в Украине.

Подробнее о мобилизации студентов и о том, кто подлежит призыву, мы рассказывали ранее.

