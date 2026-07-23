У Львівській області виявили хантавірус: інфікований мив руки в річці Кам’янка

На Львівщині зафіксували випадок рідкісної та досить небезпечної недуги. 53-річний чоловік зі Стрия опинився на лікарняному ліжку після того, як звичайна, на перший погляд, застуда перетворилася на серйозне випробування для організму.

Тепер епідеміологи намагаються зрозуміти, де саме пацієнт міг підхопити вірус — на курорті в Хорватії чи під час прогулянки рідними Карпатами.

Хантавірус: Львівська область фіксує рідкісний діагноз

Нещодавно світ сколихнула новина про спалах рідкісної інфекції на борту круїзного судна MV Hondius, що прямувало з Аргентини. Ситуація розгорнулася за драматичним сценарієм: підтверджено смерть трьох пасажирів, а ще кілька людей були евакуйовані в критичному стані. Поки міжнародні служби відстежують контакти туристів, що вже роз’їхалися по домівках, на Львівщині медики офіційно підтвердили свій випадок зараження.

Хвороба почалася раптово: температура підскочила до 38,6 °C, з’явився озноб, сильний головний біль та нетипова ломота у м’язах ніг. Коли до симптомів додалася нудота, чоловік звернувся до інфекційної лікарні.

Спочатку лікарі підозрювали лептоспіроз, проте лабораторні дослідження виявили іншу причину — хантавірус. Це захворювання вражає нирки та може призвести до геморагічної гарячки.

Пацієнт нещодавно повернувся з хорватської Макарської Рив’єри, де купався в Адріатичному морі, а безпосередньо перед хворобою мив руки у річці Кам’янка на Стрийщині.

Хоча конкретне місце інфікування ще встановлюють, медики наголошують: хантавірус у Львівській області хоч і рідкість, але становить реальну загрозу.

Хантавірус Львівщина: як відбувається зараження та хто в зоні ризику

Головна підступність цієї інфекції в тому, що її переносять звичайні мишоподібні гризуни. Тобі навіть не обов’язково бачити мишу, щоб захворіти. Найчастіше людина інфікується, вдихаючи пил, у якому є мікрочастинки виділень гризунів. Це може статися під час прибирання старого підвалу, горища або навіть під час пікніка на природі.

Попри те, що хворий стриянин заперечує контакт із гризунами, вірус міг потрапити в організм через забруднену воду або продукти.

Зараз хантавірус на Львівщині став об’єктом пильної уваги санлікарів, які проводять протиепідемічні заходи за місцем проживання хворого.

Що робити, аби хантавірус Львів не застав зненацька: поради медиків

Лікарі попереджають: специфічних ліків проти хантавірусу не існує, тому організм має боротися сам за підтримки медиків. Щоб не стати наступною жертвою, варто дотримуватися простих, але життєво важливих правил:

Тільки вологе прибирання: якщо ти прибираєш в гаражі, сараї чи на дачі, ніколи не підмітай на суху. Спочатку зволож поверхні водою з дезінфектором, щоб не підіймати заражений пил у повітря. Захист продуктів: не залишай їжу відкритою там, де до неї можуть дістатися гризуни. Використовуй скляні або пластикові контейнери, що герметично закриваються. Гігієна понад усе: завжди мий руки після роботи на городі, у саду або після прогулянок у лісі. Обережно з водоймами: не використовуй воду з невідомих джерел для пиття чи миття рук.

Якщо після відпочинку на природі у тебе з’явився біль у попереку, набряки або різко зменшилася кількість сечі — це привід негайно бігти до лікарні.

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