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У Львівській області виявили хантавірус: інфікований мив руки в річці Кам’янка

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2026, 15:00 3 хв.
Хантавірус у Львові та області: що потрібно знати про небезпечну інфекцію
Фото Pexels

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