На одного новонародженого — четверо померлих: демографічна ситуація в Україні у 2026 році

Статистика життя і смерті в Україні продовжує погіршуватися. Свіжі дані за перше півріччя 2026 року фіксують сумний антирекорд: крива народжуваності невпинно повзе вниз, тоді як кількість померлих вперше за п’ять років показала офіційне зростання. Аналітики платформи Опендатабот оприлюднили цифри, які змушують серйозно задуматися.

За перші шість місяців в Україні народилося 73 тисячі дітей

За перші шість місяців 2026 року в країні на світ з’явилося трохи більше 73 тисяч дітей. Щоб зрозуміти масштаб падіння, достатньо поглянути на торішні цифри — маємо мінус 16% порівняно з першим півріччям 2025-го. Якщо ж порівнювати з показниками до початку повномасштабної війни, то кількість новонароджених обвалилася рівно вдвічі.

Зараз українські пологові будинки в середньому приймають близько 12 тисяч малюків щомісяця. Для порівняння: ще десять років тому ця цифра сягала 32 тисяч. Щодо статі немовлят, тут без сюрпризів — хлопчиків традиційно народжується трохи більше (51% проти 49% дівчаток).

Цілком очікувано, що найбільший спад фіксують поблизу зони бойових дій. Наприклад, на Донеччині народжуваність впала втричі, а в Запорізькій області — майже на чверть. Проте і в умовно безпечних регіонах ситуація не набагато краща. Навіть на Львівщині, Тернопільщині та Вінниччині кількість нових життів скоротилася на 20%.

Лідером за кількістю немовлят залишається Київ — тут народилося понад 8,3 тисячі дітей (це кожен дев’ятий малюк у країні). Трійку лідерів замикають Львівщина (6 617) та Дніпропетровщина (5 611).

Стало ще більше випадків смертності серед дітей

Поки дитячих візків на вулицях меншає, статистика смертності демонструє зворотну тенденцію. За пів року в Україні зафіксовано майже 260 тисяч померлих. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Варто наголосити, що це перше зафіксоване зростання кількості смертей за останні п’ять років.

Абсолютним лідером за цим сумним показником є Дніпропетровська область, де зареєстрували понад 28 тисяч смертей.

Фактично, кожен дев’ятий померлий в Україні — саме з цього регіону. Водночас найстрімкіший приріст смертності показала столиця: у Києві кількість померлих порівняно з минулим роком підскочила на 11%.

Загальна картина вкрай тривожна. Якщо минулого року співвідношення народжених до померлих становило 1 до 3, то зараз прірва збільшилася — маємо одну народжену дитину на чотирьох померлих людей.

Найкатастрофічніша пропорція — у прифронтових зонах. На Донеччині на одне немовля припадає 19 смертей, на Херсонщині — 14, а на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині цей показник становить 1 до 6.

Відносно “м’яка” ситуація зберігається лише у кількох західних областях — на Рівненщині, Волині та Закарпатті на одного новонародженого фіксують двох померлих.

Інший злочин Росії проти України — це примусова депортація наших дітей на територію РФ. Як нині розшукують викрадених дітей, читай за посиланням.

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