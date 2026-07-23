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На одного новонародженого — четверо померлих: демографічна ситуація в Україні у 2026 році

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2026, 12:23 3 хв.
В Україні на одного новонародженого припадає четверо померлих
Фото Pexels

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