В нагоді стають соцмережі: як розшукують викрадених Кремлем дітей

За даними порталу Діти війни, офіційно вдалося підтвердити факт вивезення з України до Росії 16207 дітей. Понад 340 дітей вважають зниклими безвісти.

Це страшні цифри, що свідчать про націлений геноцид українського народу, що його влаштовує Кремль.

Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов під час брифінгу розповів як відбуваються пошуки зниклих безвісти українських дітей і що у цьому може допомогти.

Як шукають викрадених дітей

За словами Добросердова, пошук зниклої чи викраденої Росією дитини має свою специфіку. Зокрема, особливо складно постійно візуально ідентифікувати дітей, які щороку ростуть та змінюються.

Окрім цього, складнощі додаються у випадках, коли дитині починають змінювати установчі дані, тобто ПІБ, національність тощо.

Джерелом інформації можуть стати соціальні мережі, якими користуються всі діти.

Наразі не було допущено втрати або будь-якого пошкодження інформації, що міститься у Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

— Є держпідприємство, Інфотех, яке забезпечує функціонування цього реєстру і захист всіх даних. Відповідно, всі наявні протоколи по захисту інформації обов’язково дотримуються. На сьогодні не було жодного випадку, коли б ми фіксували факти втрати або будь-якого пошкодження інформації, яка знаходиться у Реєстрі, — зазначив Добросердов.

Повернення тіл військових

За словами Артура Добросердова, часто репатрійовані тіла складно ідентифікувати, а упізнати візуально просто неможливо.

— Є випадки, коли можливо працювати з відбитками пальців або провести певні маніпуляції, щоб ці відбитки пальців відновити. Але найбільше результатів по ідентифікації здобуваються саме під час проведення ДНК-експертиз, — повідомив він.

Однак інколи з полону повертаються бійці, яких вважали загиблими. Історію Артура Радомського, який зняв свій портрет з Алеї памʼяті, читай за посиланням.

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