У селі Стрілецький Кут, Чернівецької області відбулася зворушлива подія: 24-річний військовий Артур Радомський, який повернувся з російського полону, власноруч зняв свій портрет з Алеї зниклих безвісти.

Це сталося 5 червня, коли односельці зустрічали звільненого бійця оплесками після восьми місяців неволі.

Про це повідомляє Суспільне.

Шлях до полону та довгоочікуване повернення

Артур Радомський служив у 5-й окремій танковій бригаді.

У вересні минулого року його позиція на Донеччині була оточена російськими військами.

Зв’язок з українськими бійцями перервався, а згодом ворог увірвався до бліндажа.

Вони прийшли, кричали: “Хохли, здавайтесь, у вас немає вибору”. Нас відвели до Красногорівки, потім мене відвезли до госпіталю на Донеччині, бо я мав поранення, а потім у СІЗО — згадує Артур.

Артур вважався зниклим безвісти, доки рідні не побачили його на одному з російських відео.

Вісім довгих місяців він провів у полоні, а звільнили його 6 травня цього року під час масштабного обміну військовополоненими.

Його вважали загиблим: військовий повернувся з полону і зняв своє фото з Алеї пам’яті / 2 Фотографії

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Символ надії: портрет знято власноруч

Знімаючи свій портрет з Алеї зниклих безвісти, Артур пережив неймовірні емоції.

Ти бачиш себе на цьому портреті на Алеї зниклих безвісти. Відчуття не можна передати. Буває, що мені ще сниться полон, відчуття, що повернуть назад, але я розумію, що я вдома, — поділився військовий.

Дружина Артура, Марина Радомська, не могла приховати своєї радості. Вона щаслива, що чоловік зміг особисто зняти свій портрет.

Бажаю, що кожен прийшов і зняв свій портрет звідси особисто, — сказала Марина, висловлюючи надію на повернення всіх українських захисників додому.

Його вважали загиблим: військовий повернувся з полону і зняв своє фото з Алеї пам’яті / 2 Фотографії

Зараз Артур перебуває у відпустці. Він планує пройти реабілітацію після полону та провести час з родиною.

Раніше ми розповідали, що в Дії з’явився симулятор, що допомагає навчити, як поводитись з людьми, які пройшли полон.

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