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Его считали погибшим: военный вернулся из плена и снял свое фото с Аллеи памяти

Мария Дзюба, редактор сайта 09 июня 2025, 22:00
Его считали погибшим: военный вернулся из плена и снял свое фото с Аллеи памяти
Фото Суспільне

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