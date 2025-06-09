В селе Стрелецкий Кут Черновицкой области произошло трогательное событие: 24-летний военный Артур Радомский, вернувшийся из российского плена, собственноручно снял свой портрет с Аллеи пропавших без вести.

Это случилось 5 июня, когда односельчане встречали освобождённого бойца аплодисментами после восьми месяцев неволи.

Об этом сообщает Суспільне.

Путь в плен и долгожданное возвращение

Артур Радомский служил в 5-й отдельной танковой бригаде.

В сентябре прошлого года его позиция на Донетчине была окружена российскими войсками.

Связь с украинскими бойцами прервалась, а вскоре враг ворвался в блиндаж.

Они пришли, кричали: “Хохлы, сдавайтесь, у вас нет выбора”. Нас отвели в Красногоровку, потом меня отвезли в госпиталь на Донетчине, потому что у меня было ранение, а потом в СИЗО, — вспоминает Артур.

Артур считался пропавшим без вести, пока родные не увидели его на одном из российских видео.

Восемь долгих месяцев он провёл в плену, а освободили его 6 мая этого года во время масштабного обмена военнопленными.

Его считали погибшим: военный вернулся из плена и снял свое фото с Аллеи памяти / 2 Фотографии

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Символ надежды: портрет снят собственноручно

Снимая свой портрет с Аллеи пропавших без вести, Артур пережил невероятные эмоции.

Ты видишь себя на этом портрете на Аллее пропавших без вести. Чувства нельзя передать. Бывает, что мне ещё снится плен, ощущение, что вернут назад, но я понимаю, что я дома, — поделился военный.

Супруга Артура, Марина Радомская, не могла скрыть своей радости. Она счастлива, что муж смог лично снять свой портрет.

Желаю, чтобы каждый пришёл и снял свой портрет отсюда лично, — сказала Марина, выражая надежду на возвращение всех украинских защитников домой.

Его считали погибшим: военный вернулся из плена и снял свое фото с Аллеи памяти / 2 Фотографии

Сейчас Артур находится в отпуске. Он планирует пройти реабилитацию после плена и провести время с семьёй.

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