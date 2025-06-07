В плену проводили поэтические вечера. Как вера и рифмы спасли прокурора

Роман Рузавин говорит, что в нашей жизни и так много ненависти, так что рассказывать об издевательствах россиян над ним не хочет. Добавляет, что он верующий человек, поэтому хочется говорить о позитивном, а не избиении палкой по лицу и спине. Мужчина поделился своей историей о пленении и освобождении с Новинами Донбасу.

О “приемке” в Горловке и вере в освобождение

В российском плену Роман выдержал 3 года, 1 месяц и 5 дней. Домой смог вернуться только недавно, 6 мая 2025 года. Роман родился в Луганске, но позже перебрался в Станицу Луганскую. Хотел стать юристом, поэтому поступил в Харьков.

Во время учебы он совмещал право и написание стихов. Вдохновлял на творчество и Харьков, местные поэтические клубы, студенческие городки и атмосфера города. Когда свирепствовал криминал, парень решил, что будет защищать справедливость.

В этой жизни сложно понять, что хорошо, а что плохо. Некоторые поступки бывают очень неоднозначны. Но юриспруденция дала точные ответы в законных и подзаконных актах.

После учебы Роман попал в прокуратуру, а вскоре в областной аппарат. В сплошной бюрократии он не забросил стихи, а продолжал творить. Писал даже на работе! Вспоминает, как в 2014 году пророссийские митингующие захватывали прокуратуру.

Мне было противно смотреть на то, как они вывернули все в здании, выбили окна и сломали аппаратуру. Это было просто дико. Толпа дикая и невоспитанная.

После этих событий он уехал из Луганской области. А в 2021 году присоединился к ВСУ. Начинал в 53-й бригаде.

— Бегал с броником и автоматом. Все были молодые, крепкие парни, а мне было уже 46 лет. Но я старался. Когда же прибыл в часть — занимался больше юридическими вопросами, хотя должность была водитель-электрик, — делится мужчина.

В конце февраля 2022 года ситуация стала заметно обостряться. Росло количество раненых и погибших, россияне двинулись из оккупированного Луганска. Тогда штаб бригады попал в окружение, а вскоре в плен.

Так началась моя история как пленника. Было Старобешевское СИЗО, затем ИВС, потом УБОП, затем Еленовка. Затем Донецкое СИЗО, Горловка, а финиш этого “триумфального шествия” в Торезе.

Роман сознательно не вспоминает о самых болезненных моментах из плена. Зато рассказывает о случаях подкупа российских инспекторов, постоянных допросах, а еще о камере в Еленовке, в которой находились 32 человека вместо шести.

Спали по очереди. А из веселого могу вспомнить, как из хлеба сделали шахматы и шашки. Мне, как некурящему, достался бонус — конфеты и посылка от сокамерницы.

Хорошего, добавляет, было мало. Дни проходили в полной антисанитарии, боли и мучениях. Однажды начальник Еленовской колонии вызвал Романа к себе, потому что хотел посмотреть на человека, который имел такое же звание в прокуратуре. Тот расспрашивал, почему Роман не остался с оккупационными властями. За честный ответ сперва пригрозили усиленным режимом, а в Торезе разбили лицо.

Я не могу же присягать на верность второй, третий, пятый раз разным народам. Но понял, что после таких ответов до обмена я могу просто не дожить.

Самый долгий период плена пришелся на Горловскую колонию. “Приемка” была особенно жестокой. Порции пищи были больше, чем в Донецкой колонии, но во время еды постоянно били. Радовала бойца только библиотека.

Чтобы не потерять веру в увольнение, мужчина решил поддерживать свое развитие. В плену учил английский, общался с единомышленниками и другими верующими, молился за освобождение всех пленных и учил христианские писания и истины.

Группа пленных смогла устраивать поэтические вечера. Выбирали тему, и за неделю сочиняли стихи. Хотелось писать о свободе, а получалось о боли. Сейчас мужчина не знает, чем будет заниматься дальше. Может быть, удастся восстановиться на государственной службе. Но, говорит, если Бог захочет, чтобы он пошел в монастырь, так и сделает.

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