Червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з 2022 року — ООН

Перший місяць літа виявився найтрагічнішим для мирного населення України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. За попередніми даними, лише у червні ворожі удари обірвали життя щонайменше 265 цивільних, ще 1816 людей зазнали поранень.

Цю моторошну статистику на засіданні Ради Безпеки озвучила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло, посилаючись на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Сухі цифри великої трагедії

Загальна картина від початку великої війни виглядає катастрофічно. Офіційно ООН змогла верифікувати загибель 16 402 цивільних осіб, серед яких 802 — це діти. Поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 48 тисяч українців (з них майже три тисячі дітей).

За словами ДіКарло, ще у травні експерти фіксували найвищий рівень жертв за понад рік, однак червень перевершив ці показники. І, на жаль, кривава тенденція не спадає — масовані ракетні атаки по українських містах на початку липня свідчать про те, що наступний звіт може бути ще гіршим.

— Ці атаки демонструють абсолютно чіткий шаблон. Вони свідомо цілять у густонаселені міські центри, знищуючи житлові будинки з руйнівними наслідками для звичайних людей. Ми категорично це засуджуємо, — наголосила представниця ООН.

Втім, в Організації Об’єднаних Націй відверто визнають: це лише верхівка айсберга. Оскільки цифри враховують лише документально підтверджені випадки, реальні масштаби трагедії є значно більшими (особливо з огляду на неможливість незалежного підрахунку на окупованих територіях).

Реакція дипломатів: Росія б’є від відчаю

Дії Кремля викликали різку критику серед міжнародних партнерів України. Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десланде навела жахливі дані: лише за перші сім днів липня від російських обстрілів загинули 93 цивільних, понад 500 були поранені.

Латвійська дипломатка провела чітку межу між тим, як ведуть бойові дії сторони. Вона підкреслила, що Україна в рамках самозахисту (згідно зі статтею 51 Статуту ООН) філігранно знищує російські військові склади, логістику та інфраструктуру, що живить армію РФ.

— На відміну від цього, Росія просто бомбардує житлові будинки, спальні райони та заклади культури. Це акти відчаю, символ провальної війни, яка веде в нікуди, — заявила Павлюта-Десланде, додавши, що Київ критично потребує додаткових систем ППО для захисту людей від цієї жорстокості.

На тлі цих подій в ООН вкотре закликали до дипломатії та негайного припинення вогню на умовах міжнародного права. Щодо заяв російської влади про нібито загибель цивільних на території самої РФ від початку року, Розмарі ДіКарло зазначила лаконічно: Організація наразі не має жодних можливостей верифікувати ці заяви Москви.

Остаточний, зведений звіт щодо жертв за червень речники ООН обіцяють оприлюднити наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час.

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