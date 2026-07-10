Для тебе Новини

Червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з 2022 року — ООН

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2026, 10:00 3 хв.
Фото до: ООН назвала найкривавіший місяць війни для мирних українців

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь