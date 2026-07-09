Цитати про життя: слова з глибоким змістом

Народна мудрість каже: Життя прожити — не поле перейти. Коротке та глибоке висловлювання, яке вийшло з народних глибин відображає досвід та мудрість народу. Вислови про життя можуть бути й відомого авторського походження. Авторами влучних цитат можуть бути письменники, філософи, політики, видатні особистості у своїй сфері.

Читай добірку цитат про моменти життя, короткі, мудрі та душевні вислови відомих людей — у нашому матеріалі.

Ми надихаємось чудовими цитатами відомих та цікавих людей, отримуючи натхнення, адже вони дають нам повід задуматись над буттям, щось переосмислити чи змінити у своєму житті.

Мудрі цитати про життя

Життя — це неоціненний дар, одержаний людиною при народженні. Але тільки від неї самої залежить як розпорядитись цим даром. Дуже важливо знайти себе та відчути гармонію між собою і навколишнім світом.

Вислови відомих людей, як відображення досвіду вже з прожитого та його усвідомлення, допоможуть тобі знайти цю гармонію.

Весь секрет успішного життя полягає в тому, щоб з’ясувати, в чому полягає твоє призначення, а потім зробити це. (Генрі Форд)

Багато людей здаються якраз перед тим, як у них щось вийде. Ніколи не знаєш, яка перешкода стане останньою. (Чак Норріс)

Життя — подорож, а не прибуття до кінцевого пункту призначення. (Тімоті Родерік)

Будьте самоуками — не ждіть поки вас навчить життя. (Т Лео)

Світ належить оптимістам, песимісти — тільки глядачі. (Ф.Гізо)

Якщо ти бажаєш блага своїм дітям, дай їм трохи пізнати холоду і голоду. (Арабське прислів’я)

Краще зноситися, ніж заржавіти. (Д.Дідро)

Правильні люди на правильному місці важливіші за правильну стратегію. (Джек Уелч)

Свобода — це вміння сказати “так” своїм мріям. Гідність — це вміння сказати “ні” своїм страхам. (Святослав Вакарчук)

Найкрасивіших речей у світі не можна побачити й навіть не можна торкнутися. Їх треба відчувати серцем. (Хелен Келлер)

Спробуйте заглянути в кінець власного життя, а потім почніть жити так, щоб, опинившись у цій точці, ви ні про що не шкодували. (Нік Вуйчич)

Не можна виграти, якщо ти тільки захищаєшся. Щоб виграти, потрібно йти в атаку. (Лайт Ягамі)

Постарайся отримати те, що любиш. Або доведеться полюбити те, що отримав. (Джордж Бернард Шоу)

Короткі цитати про життя

Наші життєві злети та падіння можуть бути як більш, так і менш інтенсивними, але всі вони дають можливість розвинути самоусвідомлення, навчитися впевненості в прийнятті рішень. Якщо ми їй скористаємося, то зможемо долати їх рівно і спокійно.

Ти не можеш змінити напрямок вітру, але завжди можеш підняти вітрила, щоб досягти своєї мети. (Оскар Уайльд)

Життя — це те, що відбувається, коли ти зайнятий іншими справами. (Джон Леннон)

Життя — це десять відсотків того, що трапляється з тобою, і дев’яносто відсотків, як ти на це реагуєш. (Чарльз Свіндол)

Життя як п’єса в театрі: важливо не те, скільки воно триває, а наскільки добре зігране. (Сенека)

Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. (Василь Симоненко)

Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. (Ліна Костенко)

Трапляється, гора народить мишу, але буває також, що миша думає, що народила гору. (Марія Ешинбах)

Життя можна почати з чистого аркуша, але почерк змінити дуже важко. (Пауло Коельо)

Цитати про життя українською: відео

Цитати про моменти життя

Роздумуючи над висловами людей, які прожили життя, мали успіх у своїй сфері, розумієш, що не можна своє життя накладати як кальку на пройдену дорогу іншого. Але, можливо, вони допоможуть знайти якусь істину, утримати від помилок чи вказати шлях. За декілька годин роздумів не можна змінити життя, але можна змінити думки, які назавжди змінять майбутнє.

Щоб дійти до мети, треба насамперед іти. (О. Бальзак)

Плаває нещасливо той, хто не вміє досягти гавані. (Григорій Сковорода)

Хіба може говорити про біле той, котрому невідоме, що таке чорне? (Григорій Сковорода)

Тільки те, що одного разу ви зазнали невдачі, ще не означає, що ви будете зазнавати її у всьому. (Мерилін Монро)

Є помилки, які неможливо виправити. Є вчинки, за які не пробачають. Є рішення, про які шкодують усе життя. Але є вибір і він за нами. (Андрій Кузьменко)

Іноді люди занадто багато думають, а треба просто жити. (Андрій Кузьменко)

Якщо ви починаєте з самопожертви заради тих, кого любите, то закінчите ненавистю до тих, кому принесли себе в жертву. (Бернард Шоу)

Запам’ятайте: вас цінують рівно настільки, наскільки ви цінуєте себе самі. (Коко Шанель)

У вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження. (Коко Шанель)

Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось… Не забувайте незабутнє, воно вже інеєм взялось! І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі! (Ліна Костенко)

Ми не знаємо, що таке життя, то чи можемо ми знати, що таке смерть? (Конфуцій)

У природі все мудро продумано і влаштовано, всяк повинен займатися своєю справою, і в цій мудрості – вища справедливість життя. Природа так про все подбала, що повсюди ти знаходиш, чому вчитися. (Леонардо да Вінчі)

Лише сильним дано право на безсмертя … (Олександр Довженко)

Життя — занадто серйозна штука, щоб сприймати його занадто серйозно (Оскар Уайльд)

Цитати про життя для Instagram: відео

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