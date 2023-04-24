12 вправ для твого щастя й успіху — дієві методи від Наталії Холоденко

Усі без винятку прагнуть віднайти щастя й відкрити в собі чарівне джерело успіху та самореалізації. Та на пошуки щастя не треба їхати на край світу, достатньо зазирнути в себе та поглянути, що забирає його.

Погодься, важко бути щасливим(-ою), коли щодня думаєш лише про погане й забуваєш про хороше, коли знецінюєш себе та дозволяєш принижувати, коли замість себе і своїх потреб задовольняєш чужі.

Наше щастя та успіх лежить на дні страхів та упереджень про себе. Тож психолог та мотиваційна спікерка Наталія Холоденко дала 12 технік, які допоможуть відкрити джерела щастя та самореалізації.

Вправа №1. Веди щоденник успіху

Ми часто не бачимо, як багато робимо. Тож обираємо знецінювати себе замість того, щоб пишатися усіма успіхами й перемогами.

Щоденник успіху — це вправа, яка допоможе позбутися цієї шкідливої звички знецінення та допоможе зосередити думки на усьому хорошому, що відбувається.

Суть вправи полягає у щоденному занотовуванні власних перемог — великих і маленьких. Для цього тобі знадобиться всього 5–10 хвилин на день зранку або ввечері. Не встигнеш і помітити, як вправа перетвориться на щоденний ритуал.

Вправа №2. Рано вставай і плануй свій день!

Хто рано встає, тому Бог дає. Певно, усі знайомі з цим висловом, та якщо забобонні прислів’я не зможуть підняти тебе на кілька годин раніше, то поглянь на наукові факти.

Згідно з дослідженнями, 44% успішних людей прокидаються за три години до початку робочого дня. Цей час вони присвячують спорту, плануванню дня, б’юті-процедурам, саморозвитку. Це дає можливість щодня ставати кращим(-ою).

Тренуйся прокидатися раніше! Якщо любиш зранку повалятися у ліжку, постав будильник на 30 хвилин раніше, а потім поступово збільшуй час ще на 20–30 хвилин.

Щоб рано прокинутися, лягай спати до 23:00, якщо твій режим зовсім невнормований, йди до цього маленькими кроками. Вкладай себе у ліжко на 5–10 хвилин раніше звичайного щодня і досягнеш мети.

Вправа №3. Дивися мотиваційні фільми!

Користь фільмотерапії на шляху до успіху доведена. Завдяки сюжетам кінострічок ти можеш прожити свою ситуацію, позбутися страхів, навчитися ризикувати тощо.

Однак жодне з досліджень не показало, наскільки довготривалим буде ефект після перегляду фільму. Тому Наталія Холоденко радить виконувати вправу щотижня для профілактики.

Щоб довго не шукати, слід виокремити день на пошуки якісних мотиваційних кінострічок. Психологиня ділиться першою п’ятіркою, а ми — підбіркою з десяти мотиваційних фільмів.

Почни спочатку. Фільм допоможе повірити у власні сили. Адже історія талановитої та харизматичної дівчини Майї викличе не тільки сміх та сльози, а й непереборне бажання іти вперед. Джой. Один з найкращих фільмів про власну справу та шлях жінки до успіху. Тут є злети й падіння справжньої бізнес-вумен, тож це стане гарною порцією мотивації для тих, хто зупинився або ж хоче почати щось своє. У гонитві за щастям. Фраза головного героя найкраще передає суть фільму: “Хочеш чогось? Іди й досягни цього. Крапка”. 1+1. Класика, яка ніколи не набридає. Коли хочеться не тільки мотивації, а й перейнятися духом пригод та позитиву, то цей фільм — те, що треба. Квітка пустелі — це історія сильної жінки, яку в 13 років примусили вийти заміж. Головна героїня втекла із Сомалі, долала свої страхи, невпевненість, комплекси, боролася з обставинами, щоб здійснити свої мрії, спойлер — їй вдалося.

Вправа №4. Ні з ким себе не порівнюй

Ми часто порівнюємо себе з іншими, та правда в тому, що ми не в рівних умовах. У кожного різний досвід, минуле, характер, темперамент, оточення та вдача.

Тож порівнювати себе з іншими — завжди програшна справа, яка веде до невпевненості та душевних мук. Значно вдалішим об’єктом для порівняння є ти вчорашній(-я).

Такі порівняння зроблять тебе кращим(-ою), — каже Наталія Холоденко. Навіть якщо вони матимуть не тільки плюси, а й мінуси, адже ти знатимеш, над чим ще слід працювати.

Якщо ж перестати порівнювати себе з іншими — місія нездійсненна, є гарний спосіб позбутися шкідливої звички. Зроби радикальну дію, якої від тебе ніхто не чекає, а потім спостерігай за реакцією друзів і колег.

Наприклад, одягни гарну сукню без приводу, приїдь на роботу не на маршрутці чи авто, як зазвичай, а на велосипеді. Після цього не чекай схвалення своїх дій чи критики, а лише спостерігай без жодних оцінок.

Є два можливих варіанти реакції:

люди зайняті своїми проблемами, і їм не до тебе;

тебе сприймуть як приклад для наслідування, і вже наступного дня ти будеш не єдиним(-ою), хто приїде на велосипеді чи вдягне гарну сукню.

Не бійся бути унікальним (-ою), не думай, що кажуть люди, не порівнюй себе ні з ким — і станеш щасливішим(-ою).

Вправа №5. Говори “ні!”

Важлива складова успіху — вміння говорити “ні”. Починай тренуватися з дрібних прохань. Наприклад, знайома просить наглянути за котом. Якщо ти не можеш або не хочеш цього робити — відмовляй!

Згадай, коли ти востаннє говорив(-ла) “так”, хоча хотілося протилежного. Програй цю ситуацію в голові, але цього разу скажи “ні”. А тепер запитай себе, чи відчулося полегшення? Як відреагував(-ла) співрозмовник(-ця)?

Якщо його/її реакція негативна, спробуй перемикнути увагу на власні почуття.

Слово “ні” дає більше можливостей, адже ти відмовляєшся від того, що нецікаво. Хоч спочатку це трохи складно, слід повторювати цю вправу регулярно.

Якщо категоричне “ні” дається важко, є кілька способів пом’якшити його:

Дякую, що запропонували, але саме зараз я не можу брати на себе додаткове навантаження. Якщо через два – три місяці знадобиться допомога, звертайтеся, бо пропозиція мене зацікавила.

Мені приємно, що ви подумали про мене, але зараз я не можу допомогти. Проте у мене є знайома, яку я можу порекомендувати.

Дякую, але ні.

Читати на тему Почуття радості та щастя під час війни: чому його не варто соромитися і засуджувати Психотерапевт Ілля Полудьонний розповів чому радіти під час війни нормально і як засудження чужої радості може нашкодити тобі.

Вправа №6. Визнач свій емоційний стан

Скористайся для цього тестом Вілсона Дерево з чоловічками. Раніше його використовували лише для дослідження емоційного стану дітей під час навчання. Однак згодом довели, що його результати актуальні й для дорослих.

Обери на дереві того чоловічка, який, на твою думку, найбільше схожий на тебе у цей момент.

Вправа №7. Два слова, які змінять життя

Перше слово — достатньо. Часом люди скаржаться, що їм чогось не вистачає: грошей, впевненості у собі, кохання чи уваги. Та секрет в тому, що треба вчитися думати про достаток.

Тому говори собі: “У мене достатньо: грошей, кохання, здоров’я, краси, щоб бути впевненою(-им) у собі, енергії, щоб творити щось нове” тощо.

Грайся з цим словом як завгодно, головне — говори його щодня! Відчуй себе дитиною, згадай, як іноді мало треба для щастя, й уяви, що тобі справді всього достатньо.

Друге слово — гідна чи гідний. Перестань себе недооцінювати! За прикладом вище повторюй слово гідний(-а): бути щасливим(-ою), гарно заробляти, бути коханим(-ою) тощо.

Говори собі ці два чарівні слова вранці, увечері, перед дзеркалом, протягом дня, коли сумніваєшся чи здається, що все йде шкереберть. Повторюй, чого тобі достатньо й чого ти заслуговуєш, доки не повіриш у це.

Вправа №8. Спілкуйся з успішними людьми!

Твоє оточення — це 50% успіху. Якщо хочеш змінити щось у житті, наприклад, роботу, починай спілкуватися з людьми, які досягли в цьому успіху. Це найбільш надійний спосіб здійснити заповітні мрії.

Адже після спілкування з людьми, які постійно скаржаться на життя й скиглять, зникає бажання звернути гори. Тож краще віддавати перевагу сильним та успішним людям.

Однак будь готовим(-ою), що з успішними людьми складно. Наприклад, вони можуть обідати в дорогому ресторані, який тобі не по кишені. Та завжди можна замовити собі хоча б каву чи салат і обідати з ними.

Також відвідуй місця та події, де можуть бути успішні люди, знайомся, спілкуйся з ними. Твоє оточення впливає на спосіб мислення, тому тягнися до сильних. Навіть якщо іноді почуваєшся незручно поруч із ними — це має не пригнічувати, а заряджати на успіх.

Вправа №9. Ти — на першому місці, навіть якщо у тебе семеро дітей

Багато хто асоціює твердження “ставити себе на перше місце” з егоїзмом. Насправді ж це не так. Якщо людина любить і поважає себе, то вона знає, як розуміти й поважати інших, а отже, здатна приймати людину й будувати з нею здорові стосунки.

Візьми за правило щодня робити щось для власного задоволення, можеш навіть вписувати це у завдання на день.

Якщо людина відчуває власні бажання, то не перешкоджатиме здійсненню бажань близьких людей. Той, хто може подбати про себе, задоволений собою та своїм життям, має ресурс подбати ще про когось.

Коли людина наповнена сама, то їй є чим поділитися зі світом та оточенням. Тож якщо зараз бажання та інтереси інших на першому місці, бери ситуацію у свої руки та поступово змінюй її.

Вправа №10. Обирай найкраще!

Щодня обирай для себе найкраще: носи гарну білизну, запалюй свічки, їж із красивого посуду, одягай нову сукню одразу, а не чекаючи особливого випадку. Адже саме з таких дрібниць складається пазл успіху й кращого життя.

Дозволь собі сприймати кожен день, як свято життя. Користуйся найкращим з того, що можеш собі дозволити.

Якщо важко дозволити собі це одразу, напиши список із десяти пунктів, які надихають, але останнім часом на них не вистачало часу, сил чи можливостей: нова сукня, манікюр, кава тощо.

Повісь список на видне місце і виконуй кожен пункт по черзі. Це — програма особистого свята. Поступово ти почнеш обирати краще і відчуєш себе інакше.

Вправа № 11. Прочитай і проаналізуй цитати про зміни в житті.

Люди хочуть усе змінити й одночасно хочуть, щоб усе залишалося тим самим, таким, як раніше (Пауло Коельо).

Щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися (Коко Шанель).

Усі хочуть, щоб що-небудь відбулося, і всі бояться, як би чогось не трапилося (Булат Окуджава).

Якщо ти хочеш зміну в майбутньому — стань цією зміною у сьогоденні (Махатма Ґанді).

Будь-яка зміна, навіть зміна на краще, завжди пов’язана з незручностями (Річард Хукер).

Люди, які добре живуть, бояться будь-яких змін, оскільки вони побоюються, що стане гірше (Генріх Белль).

Людина, яка відчула вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк (Стівен Кінг).

Вправа №12. Знаходь час на спілкування з гарними людьми!

Потрібно частіше спілкуватися з приємними людьми — дітьми, батьками, друзями, колегами. Однак час для цього сам не знайдеться. Він щодня заповнюється роботою, побутом, невідкладними справами.

Проте є одне “але”: час вічний, а люди — ні. Тому вчись виділяти у своєму щільному графіку годину на спілкування, зустрічі з людьми, які наповнюють та надихають тебе, адже життя тримається саме на таких моментах.

Якщо ж тобі важко повірити, що ти заслуговуєш на краще, читай, як позбутися синдрому самозванця і жити життя своєї мрії.

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