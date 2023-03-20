Психологія

Повірити, що ти заслуговуєш на краще: читай, як позбутися синдрому самозванця

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 20 Березня 2023, 17:00
синдром самозванця
Фото: Pexels

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Повірити, що ти заслуговуєш на краще: читай, як позбутися синдрому самозванця
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