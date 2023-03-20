Поверить, что ты заслуживаешь самого лучшего: читай, как избавиться от синдрома самозванца

Как часто мы не верим, что заслужили хорошую должность, высокую зарплату и лучшую жизнь. Все это может привести к ощущению застоя, беспокойства, пустоты и оцепенения.

Между тем, жизнь продолжается, а ты все еще не решаешься пойти на новую работу или поехать в кругосветное путешествие. Перед тобой побочные эффекты синдрома самозванца.

Именно самозванец заставляет не верить в себя и скромно довольствоваться малым вместо того чтобы идти покорять свои мечты и зарабатывать неприлично большие деньги. Так может, достаточно кормить страхи?

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Как вывести жизнь на новый уровень, рассказывает Эш Амбридж в книге Синдром самозванца. Как прожить невероятную жизнь, которую вы заслуживаете издательства бестселлеров Vivat.

А именно как любые знания, которыми обладаешь, превратить в работу мечты, почему не стоит начинать с малого, как оправиться после всех неприятностей, а еще как раз и навсегда показать синдрому самозванца, кто в доме хозяин.

Мы публикуем отрывок из книги, предоставленный издательством Vivat.

Старые способы работы отмирают, или пора найти новый путь к тому, чтобы дать миру что-то ценное

Примечание: для этого не обязательно нужна вагина

Эш Амбридж

Сегодня я гордо могу сказать, что моя жизнь кардинально отличается от того дня, когда я притащила к офису кровлю, и не только потому, что я наконец-то могу позволить себе купить приличный лифчик с косточками. Сегодня творчество и есть моя работа.

Идет ли речь о написании креативных слов, о создании креативных маркетинговых кампаний, о развитии креативных брендов или о помощи другим женщинам найти более творческий подход к карьере.

Это общая нить, пронизывающая все, что я делаю в последние десять лет, когда покинула корпоративную Америку, чтобы создать собственную творческую писательскую компанию.

Компанию, которой я управляю дистанционно из любой страны, где оказываюсь, с помощью только макбука, смелых идей и, возможно, гигантской кружки кофе.

Художников, которые должны быть голодными, больше не существует: интернет работает на художников. Это единственная причина, по которой вообще возник интернет: люди, вносящие свои идеи.

Твои идеи — реальная, настоящая валюта на современном рынке. Если ты стремишься сменить карьеру и сделать с собственной работой и жизнью что-то, что больше будет наполнять тебя вдохновением, твои идеи и есть твое современное резюме. А еще они — лучший способ найти работу.

Старый способ найти работу

Написать резюме.

Стучать в бесконечную дверь и просить взять тебя на работу.

Рекламировать себя как “всесторонне развитого” и “гибкого”.

Надеяться, что тебя выберут как одно пирожное среди многих.

Новый способ найти работу

Взять себя.

Выйти в люди, рассказать о своей изюминке и начать делать ту работу, которую хочешь (это новое резюме).

Стать известным благодаря этой изюминке.

Услышать, как другие стучатся в твою дверь.

Теперь способ создания возможностей обернулся на 180 градусов. Он уже не тот, который мы привыкли себе представлять, задумываясь о “правильном” пути построения карьеры.

“Правильный” путь всегда заключался в том, чтобы потратить кучу времени и денег на получение “нужной” квалификации, заполнить восемьсот различных заявлений, сходить на интервью с наибольшим количеством людей — со всеми, кто даст шанс.

Тогда наконец согласиться на должность в пригородном корпоративном парке с зарплатой, которой хватит лишь на то, чтобы платить за жилье и презирать своего босса. Вот что считается нормальным. Вот что на самом деле считается желанным и, как ни странно, безопасным.

Но такая модель работы предполагает еще и другое: тебя должно устраивать положение слуги.

Задумайся об этом на минутку. То, сколько денег ты зарабатываешь, какую работу выполняешь, сколько часов на нее тратишь, и как ты на самом деле используешь каждую минуту, когда не спишь, все это контролирует кто-то другой, кто-то, кто решает за тебя.

Это просто ужасно. Не только из-за полной нехватки контроля над собственной жизнью, но и из-за того, что большинство людей и не надеется на возможность контролировать свою жизнь.

Они надеются, чтобы их организовали, контролировали, руководили ими и отдавали им приказы. Они надеются спрашивать разрешение, выполнять команды и ждать, когда им скажут, что они готовы к большему.

Они ожидают, что к ним будут относиться просто как к номеру. Это противоположность цели: именно так чувствуется угнетение. И с каждой минутой это становится все более старомодным.

Творчество управляет трудоустройством

Знаете, о чем я узнала, основав компанию под названием Среднепальцевый проект? Кроме того, что в конце концов вас зажмет в углу стая евангелистов и будет доказывать, что в вас вселился дьявол?

Можно выполнять лучшую, более значимую работу, и начать сегодня, прямо сейчас, не требуя ничьего разрешения.

Конечно, чтобы продавать лекарства, нужно образование фармацевта, чтобы торговать шашлыками на обочине, понадобится лицензия, а чтобы стать священником, придется провести, по крайней мере, два часа в интернете, но знаете, для чего никакой лицензии не нужно? Для творчества.

Можешь творить сегодня прямо сейчас, и никто не сможет тебя остановить. Можешь выполнять работу, которую хочешь, просто начав. Не нужно ждать, пока в The New Yorker — хоть это и было бы здорово — напечатают твою статью.

Найми себя на работу

Не обязательно ждать, пока кто-то другой одобрит приобретенные навыки. Не надо ждать, пока получите официальное звание, пока тебе поручат какую-то официальную роль или кто назначит тебе официальную зарплату.

Можешь приступать к работе прямо сейчас. Что самое крутое ты можешь намечтать? Возьми это, а потом придумай, как это кому-нибудь продать. Готово. Тебя трудоустроено. И теперь ты делаешь то, что хочешь.

Я клянусь: это не так тяжело, как кажется большинству людей. Большинство все слишком усложняет и слишком много думает. Но реальность такова: весь наш мир — это просто один большой рынок людей, продающих что-то другим людям. А это значит, что все, что тебе нравится.

Что ты умеешь? Что тебя интересует? Ты тоже можешь это продать. А когда ты сможешь это реализовать? Ты сможешь создать любую работу, которую пожелаешь.

Речь уже не о том, чтобы тебя взяли на работу. Речь идет о том, чтобы отрастить достаточно большие яйца, чтобы взять на работу самого себя.

Мы все ждем, ковыряясь в носу, чтобы каким-то чудом появился кто-то, выделил нас из толпы и сказал, что нас выбрали на определенную работу. Мы все ждем, чтобы какой-то авторитет сказал нам, что мы те, кто нужен.

Но в современной экономике получение работы отличается от того, как это происходило в прошлом. Сегодня, чтобы получить работу своей мечты, нужно появиться, провозгласить свое право и приступить к интересующей тебя работе без всякого указания. С желанием и аппетитом.

Если хочешь создать свою собственную линию одежды — ИДИ И СОЗДАЙ ЕЕ. Если хочешь стать дизайнером интерьеров, славящимся потрясающим умением клеить обои, иди и оклеивай обоями все, что видишь. Если хочешь быть писательницей — пиши.

А потом делись своей работой снова и снова, пока тебя невозможно станет не замечать. Ведь пока остальной мир готовится — ты улучшаешься.

Работодатели вымерли

Понимаю — вы думаете, что я чего-то накурилась, но потерпите меня одну минутку, и поразмыслим, как развивалась экономика. Если вернуться дале-е-еко в прошлое, была та любимая всеми троица: мясник, пекарь и производитель подсвечников.

Экскурс в историю

Эти ребята были первыми гангстерами малого бизнеса. Они гордо обслуживали свои маленькие города и были центром местной торговли. Да здравствует лавочка в соседстве!

Но потом появилось новое явление, получившее название “заказ почтой по каталогу”. Это понятие старше, чем вы думаете, — Montgomery Ward появилась в 1872 году, а вскоре возникла и Sears.

Поэтому люди больше не ограничивались местными товарами и запасами: теперь они могли заказывать вещи из магазинов — даже находящихся далеко — прямо домой.

Конечно, это и близко не была двухдневная доставка Amazon, но это была оригинальная торговля по почте, и это было ГОРЯЧО.

Но, как метко напоминает нам Джастин Тимберлейк — что посеешь, то и пожнешь, и вскоре появилась другая отрасль, превзошедшая каталог заказов по почте: автомобильная промышленность.

Казалось бы, что это никак не связано, но в начале 1900-х годов люди смогли ездить в другие магазины и покупать то, что им нужно, увидев это своими глазами.

Подсказка: гораздо больше конкуренция. Смотрите также: развитие пригородов и крупных магазинов.

Действительно, просто увлекательные времена! Была только одна проблема: все это было очень плохо для мясника, пекаря и производителя подсвечников, которым оставалось сидеть и смотреть на свои товары.

Двойная несправедливость: реклама

Пока большие ребята становились больше — маленькие ребята становились меньше. Сети крупных лавок захватили значительную долю рынка с помощью новых сияющих способов вложить продукты людям в руки, таких как телевизионная реклама.

Собственно, первый телевизионный рекламный ролик вышел в эфир 1 июля 1941 года, не только в США, но и во всем мире.

Это было десять секунд для компании по производству часов под названием “Булова”, в течение которых на экране изображались часы на фоне карты США, в сопровождении голоса за кадром: Америка живет по времени “Булова”.

Эту рекламу прокрутили прямо перед церемониальным питчем бейсбольного матча между “Бруклин Доджерз” и “Филадельфия Филлиз” (вперед, “Филлиз”!), положив начало индустрии, разросшейся настолько, что приносит десятки миллиардов долларов в год.

И это все прекрасно и замечательно, вот только побочным действием этого становилась все большая нагрузка на маленьких ребят, которые не могли позволить себе участие в этом соревновании за внимание.

Семейные лавочки приходили в упадок, а большие магазины процветали. Вскоре семьи закрыли свои лавочки и люди ушли работать в совершенно новой Корпоративной Америке.

Намекну: все, что вам приходилось слышать о малом бизнесе, — это рискованно. Тогда он таки был рискованным, не говоря уже о безумных расходах.

Что перевернуло мир

И все мы слышали избитое выражение: “Большинство бизнесов терпит крах в течение первого года”. Еще больше власти оказалось в руках крупных компаний, говоривших за всех, и нам оставалось только слушать.

Но чуть позже случилось еще кое-что. То, что быстро навсегда изменило всю бизнес-среду. Да, вы поняли: тот всеми любимый член каждой семьи — интернет.

Есть один-единственный важный момент, который нужно знать об интернете, чтобы понять его влияние: он демократизировал все.

Рядовые люди, такие как мы с вами, получили вдруг доступ ко всему миру, даже без междугородных телефонных звонков. Не нужна телереклама за 70 000 долларов. Не нужно офисное помещение за 7000 долларов. Даже кассового аппарата не нужно.

Вдруг власть вернулась в руки народа… Вот только большинство народа об этом до сих пор не знает. Они до сих пор остаются пассивными потребителями отображаемого перед ними на экране.

Но именно в этом и суть: интернет следует использовать не только для потребления. С его помощью можно творить. Нет никаких барьеров на входе.

Еще никогда до сих пор не было лучшего времени, чтобы встать, положить начало проекту и создать для себя что-то лучшее. Что-то интересное, веселое, ценное, в соответствии с твоей страстью. Раньше работодатели были единственными, кто мог оплатить доступ к клиентам, и таким образом продать им твои умения.

Но что происходит, когда обычный Джо может вдруг добраться до людей по всему миру… не тратя почти ни копейки?

Посредники уходят в историю

И ты можешь найти новый способ принести ценность в мир.

Оказывается, все, что тебе нужно — это рискованная идея и подключение к интернету. Интернет обеспечивает каждому Тому, Дику и Дороти доступ к всему миру… бесплатный.

И эта связь означает очень важное: мы можем помогать друг другу. А хорошую помощь всегда можно продать.

Ты можешь продавать собственные умения, идеи и продукты непосредственно другим потребителям, как делали когда-то мясник, пекарь и производитель подсвечников, только ты не ограничена одним городком: у тебя есть доступ ко всем.

И даже если у тебя нет умений, которые ты хочешь продавать? Каждый, кто имеет широкополосный доступ, может расширить собственные знания, узнать что-то новое, пойти по неизведанному пути, выбрать для себя что-то другое.

Просто загугли онлайн-школу Skillcrush, которая помогает женщинам, небелокожим людям, представителям ЛГБТК+, людям с ограниченными возможностями, людям без высшего образования, родителям и опекунам или людям, делавшим длительные перерывы в работе, начать карьеру в айти.

Все дистанционно. Все онлайн. Все современно и интересно. И не нужны традиционные звонки и образование, которые большинство людей считают необходимыми для того, чтобы делать что-то лучшее.

Нам теперь нужен не традиционный труд. А эмоциональный труд. Интеллектуальный труд. А это: Искусство. Страсть. Поэзия. Участливость. Инновации. Мастерство. Талант. Перспектива. Идеи. Оригинальность. И ты.

Ты должен продемонстрировать выполнение другой работы, которой не было до сих пор. Это время абсолютной радикальной самодостаточности. И это время, когда ты можешь осознать то, что несешь людям.

Это беспрецедентно. Это возможность на максималках. И она прямо перед нами. Но большинство людей до сих пор ищет работу.

Шагом к познанию своих истинных желаний и целей являются мечты. За время войны многие отложили мечты в сторону, однако мечтать важно всегда. Мы рассказали, почему важно мечтать во время войны.

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