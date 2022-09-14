Мечты способны изменить все! Почему важно мечтать во время войны

Мечты питают человека добром и радостью. Самые чистые — детские мечты. Обрати внимание, как увлеченно ребенок говорит о том, что во взрослой жизни покорит космос или построит ферму, где будет выращивать разноцветных пони.

Дети рассказывают об этом жизнерадостно, с сияющими глазами. Взрослые тоже мечтают, но их желания немного другие, возможно, более прагматичны. Однако именно мечты двигают нас к выполнению целей и улучшению своей жизни, более того, даже человечества.

Основательница сети образовательных проектов MRIYDIY и КМДШ Лидия Билас рассказала WoMo, почему важно мечтать во время войны.

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— Сейчас происходит трансформация и окончательное очищение страны от нарративов прошлого. На месте разрушенного и утилизированного должно появиться нечто лучшее и более прогрессивное, — отмечает Лидия.

Что делать, чтобы мечты сбывались

В первую очередь эксперт советует четко понимать свои желания. Например, “Я хочу много денег” — неправильная формулировка.

Когда записываешь свои мечты, нужно задавать себе вопросы, уточняющие твои намерения:

Что я увижу / услышу / буду чувствовать, когда получу желаемое?

Чего я получу больше, когда мечта сбудется?

Как изменится моя жизнь, когда моя мечта сбудется?

Изменится ли мир к лучшему, когда моя мечта сбудется? Как именно?

— Когда мозг увидит, к чему ты стремишься, он начнет фокусироваться на средствах, которые реализуют желаемое, а ты начнешь замечать возможности и встречать нужных людей, — рассказывает Лидия.

Также нужно бороться с ограничениями. В детстве родители часто накладывают ограничения на детей, поэтому во взрослом возрасте они могут бояться что-то делать и не будут ставить перед собой высокие цели.

По словам эксперта, хорошей практикой является знакомство с собой из будущего. Представь, что ты добился(-лась) успеха, познакомься с собой: как ты выглядишь, чем именно занимаешься, какой путь прошел(-ла). Подумай, как успешная версия тебя из будущего справлялась с твоими сегодняшними проблемами.

— Часто люди боятся мечтать, потому что считают, что мечта ляжет на них тяжелым бременем и будет душить необходимостью ее реализовать. Но именно этим мечта отличается от цели. Она должна согревать и давать ресурс, — отмечает Лидия.

Когда мечта становится миссией

Если у тебя есть бизнес, у него тоже должна быть своя мечта. Тогда он сможет быть полезным и иметь свою миссию. Например, если твое производство будет поддерживать экологию и вдохновлять других своим примером.

Также нужно выводить маленький бизнес на новый уровень. Пусть он будет представлен на уровне всей твоей страны, а затем, с помощью различных программ, на международном.

— Именно мечта и миссия превращает бизнес из прибыли и способов ее увеличить на работу с содержанием, на что-то большее.

Представляя, что ваш бизнес принесет пользу, а затем изменит жизнь людей, мозг находит вдохновение, — говорит эксперт.

Почему детям важно мечтать

Дети будут добрее, если будут мечтать и иметь поддержку. Тогда они могут думать о реализации своих талантов, будут желать делать что-то лучшее для других. Именно умение детей мечтать поможет нам распространить добро на весь мир.

Часто нашим мечтам препятствуют ограничения и волнения по поводу осуждения других. Ранее мы рассказывали о когнитивных искажениях и как они мешают счастливо жить.

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