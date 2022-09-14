Мрії здатні змінити все! Чому важливо мріяти під час війни

Мрії живлять людину добром та радістю. Найчистіші — дитячі мрії. Зверни увагу, як захоплено дитина говорить про те, що у дорослому житті підкорить космос чи збудує ферму, де вирощуватиме різнокольорових поні.

Діти розповідають про це життєрадісно, із блиском в очах. Дорослі теж мріють, але їхні бажання трішки інакші, можливо, прагматичніші. Проте саме мрії рухають нас до виконання цілей та покращення свого життя, ба більше, навіть людства.

Засновниця мережі освітніх проектів MRIYDIY та КМДШ Лідія Білас розповіла для WoMo, чому важливо мріяти під час війни.

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— Зараз відбувається трансформація та остаточне очищення країни від наративів минулого. На місці зруйнованого та утилізованого має з’явитися щось краще та прогресивніше, — зауважує Лідія.

Що робити, щоб мрії збувалися

Насамперед експертка радить мати чіткі розуміння своїх бажань. Наприклад, “я хочу багато грошей” — неправильне формулювання.

Коли записуєш свої мрії, треба ставити собі питання, що уточнюють твої наміри:

Що я побачу/почую/відчуватиму, коли отримаю бажане?

Чого я отримаю більше, коли мрія здійсниться?

Як зміниться моє життя, коли моя мрія здійсниться?

Чи зміниться світ на краще, коли моя мрія здійсниться? Як саме?

— Коли мозок побачить, чого саме ти прагнеш, він почне фокусуватись на засобах, які реалізують бажане, а ти почнеш помічати можливості й зустрічати потрібних людей, — розповідає Лідія.

Також треба боротися з обмеженнями. У дитинстві батьки часто обмежують своїх дітей, тому в дорослому віці вони можуть боятися щось робити та не ставитимуть перед собою високі цілі.

За словами експертки, гарною практикою є знайомство з собою з майбутнього. Уяви, що ти досяг(-ла) успіху, познайомся з собою: як ти виглядаєш, чим саме займаєшся, який шлях пройшов(-ла). Подумай, як успішна версія тебе з майбутнього давала раду твоїм нинішнім проблемам.

— Часто люди бояться мріяти, бо вважають, що мрія ляже на них важким тягарем і душитиме необхідністю її реалізувати. Але саме цим мрія відрізняється від мети. Вона має зігрівати та давати ресурс, — наголошує Лідія.

Коли мрія стає місією

Якщо ти маєш бізнес, у нього теж має бути своя мрія. Тоді він зможе стати корисним та мати свою місію. Наприклад, якщо твоє виробництво підтримуватиме екологію і надихатиме інших своїм прикладом.

Також треба виводити маленький бізнес на новий рівень. Нехай він буде представлений на рівні всієї твоєї країни, а згодом, за допомогою різноманітних програм, на міжнародному.

— Саме мрія та місія перетворює бізнес із прибутку та способів його збільшити на роботу зі змістом, на щось більше.

Уявляючи, що ваш бізнес принесе користь тисячам, а потім змінить життя людей, мозок знаходить натхнення, — говорить експертка.

Чому дітям важливо мріяти

Діти будуть добрішими, якщо мріятимуть та матимуть підтримку. Тоді вони можуть думати про реалізацію своїх талантів, матимуть бажання робити щось краще для інших. Саме вміння дітей мріяти допоможе нам поширити добро на увесь світ.

Часто нашим мріям зашкоджують обмеження та хвилювання щодо осуду інших. Раніше ми розповідали про когнітивні спотворення та як вони заважають щасливо жити.

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