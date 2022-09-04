Розповіді

Коли надії не лишалось, допомогла проста дитяча мрія: історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 08:30
Історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата
Фото: Facebook

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