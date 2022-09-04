Коли надії не лишалось, допомогла проста дитяча мрія: історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата

Їхні випробування почались ще у Харкові у листопаді 2021 року. Олексію поставили діагноз апластична анемія – хвороба, яка вражає червоний кістковий мозок.

Коли прийшла повномасштабна війна, його захворювання нікуди не зникло. Лише з’явились нові випробування. Добре, що його дружина Олена та п’ятирічний син Макарчик завжди були поряд.

Навіть коли російські окупанти вчергове порушили український кордон та почали нищівні обстріли рідного міста родини, сім’я вирішила їхати в Київ.

У той час фахівці Охматдиту ухвалили безпрецедентне рішення приймати та надавати допомогу не лише маленьким пацієнтам, але й дорослим.

Тоді Олексію і вдалось скоригувати діагноз на мієлодиспластичний синдром. Це захворювання передбачає, що через порушення роботи кісткового мозку не вдається відтворювати клітини крові.

У такому випадку, чоловіку потрібно було трансплантувати кістковий мозок донора, щоб мати шанс вижити. Однак, як розповідають представники Охматдиту, у всьому світі не було жодного сумісного донора.

Коли надії вже не лишалось, маленький Макарчик просто та трохи по-дитячому запитав, а чи може він врятувати свого тата. І як виявилось, таке звичайне бажання п’ятирічної дитини абсолютно здійсненне – його кістковий мозок підходив на 60%, чого було достатньо для порятунку.

15 червня – був днем, який вирішив майбутнє. Тоді операція пройшла успішно, що дало можливість Олексію наблизитись до перемоги над своєю хворобою. І хоча його ще чекають обстеження та довгий нагляд лікарів, надія знову є.

Мама відважного хлопчика не стримує захоплення своїми коханими чоловіками. Задля підтримки, Олена зробила особливі пам’ятні футболки, що нагадують про мужній вчинок її сина, який зберіг життя своєму тату.

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