Когда надежды не оставалось, помогла детская мечта: история пятилетнего мальчика, который спас своего отца

Их испытания начались еще в Харькове в ноябре 2021 года. Алексею поставили диагноз апластическая анемия – болезнь, поражающая красный костный мозг.

Когда пришла полномасштабная война, его заболевание никуда не исчезло. Только появились новые испытания. Хорошо, что его жена Елена и пятилетний сын Макарчик всегда были рядом.

Даже когда российские оккупанты в очередной раз нарушили украинскую границу и начали сокрушительные обстрелы Харькова, семья решила ехать в Киев.

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В то время специалисты Охматдета приняли беспрецедентное решение принимать и оказывать помощь не только маленьким пациентам, но и взрослым.

Тогда Алексею и удалось скорректировать диагноз на миелодиспластический синдром. Это заболевание предполагает, что из-за нарушения работы костного мозга не удается воспроизводить клетки крови.

В таком случае мужчине нужно было трансплантировать костный мозг донора, чтобы иметь шанс выжить. Однако, как рассказывают представители Охматдета, во всем мире не было ни одного совместного донора.

Когда надежды уже не оставалось, маленький Макарчик просто и немного по-детски спросил, может ли он спасти своего отца. И как оказалось, такое обычное желание пятилетнего ребенка совершенно выполнимое – его костный мозг подходил на 60%, чего было достаточно для спасения.

15 июня – был днем, определившим будущее. Тогда операция прошла успешно, что позволило Алексею приблизиться к победе над своей болезнью. И хотя его еще ждут обследования и долгое наблюдение врачей, надежда снова есть.

Мама отважного мальчика не сдерживает восхищения своими любимыми мужчинами. Для поддержки Елена сделала особые памятные футболки, напоминающие о мужественном поступке ее сына, сохранившего жизнь своему папе.

Спасать жизнь другим умелым украинским врачам удается даже на передовой. Читай о жизни врача-травматолога на войне и его истории о тяжелых ранениях украинцев.

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