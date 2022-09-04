Рассказы

Когда надежды не оставалось, помогла детская мечта: история пятилетнего мальчика, который спас своего отца

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 сентября 2022, 08:30
Історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата
Фото: Facebook

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