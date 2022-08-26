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Люди смотрят смерти в лицо: жизнь врача-травматолога на войне и его истории о тяжелых ранениях украинцев

Виктория Мельник, редактор сайта 26 августа 2022, 12:00
Врач-Травматолог Максим
Фото: Unsplash

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