Люди смотрят смерти в лицо: жизнь врача-травматолога на войне и его истории о тяжелых ранениях украинцев

Врачи сейчас держат фронт так же, как и военные — спасают жизнь героев, “подготавливают” мужественные тела к бою с врагом. Но мы знаем так мало историй об ангелах в белых халатах — о спасителях человеческого существования.

Один из них — травматолог Максим. Он работал в военном госпитале еще с 2014 года: неоднократно сталкивался с боевыми ранениями. Когда началось полномасштабное вторжение в 2022 году, Максиму пришлось жить на своей работе в течение первых двух месяцев. Свою историю врач рассказал журналисту УП.Життя Виктории Андреевой.

Иногда лучше делать ампутацию

Максим говорит: для каждого травматолога важно сохранять не только жизнь, но и конечность. Но кость в этом деле не становится главной. Так как степень тяжести ранения определяют по поражению мягких тканей и повреждениям сосудов, а кость можно нарастить.

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Мы всегда боремся за спасение и надеемся на чудо: операции могут длиться 5-6 часов. Если же к утру все остается без изменений — тогда мы вынуждены провести ампутацию.

— Так что, как бы это ни звучало, бывают случаи, когда лучше провести ампутацию и быстро “поставить на ноги” пациента, восстановив функцию потерянной конечности.

Чтобы повысить свою квалификацию, Максим часто ездил на тренинги, лекции, учился у специалистов из НАТО. Говорит, это дало свои результаты, потому что были случаи, когда даже многолетняя борьба за спасение конечности давала положительные результаты.

Военные и гражданские: почему врачам всегда тяжело с последними?

Все просто: военные всегда готовы к смерти или инвалидности, потому что знают, какое дело они делают. А гражданские становятся случайными, “неподготовленными” жертвами, которые могут впасть в глубокое депрессивное состояние из-за неготовности психики к таким поразительным изменениям.

У Максима была ситуация с пленным морпехом из Мариуполя: у парня уже было две ампутации, но возникал вопрос, качественно ли они сделаны и не нужно ли “резать” выше.

— Смотрю: молодой парень спортивного телосложения, с ампутациями все нормально, резать не надо. А он на это все смотрит с грустью.

Он был грустным, потому что к нему здесь относились как к смертельно больному. А как только я попросил дать ему гантелю для второй руки, он улыбнулся и начал работать над собственным телом. Психология здесь невероятно важна, потому что она дает вектор движения.

Признается: было такое, что и пленных россиян к ним привозили. Никакого сочувствия у Максима к ним не было, но лечил чисто механически — потому что это его работа.

— Да и мы не твари какие-то, в отличие от них, — констатирует врач.

А вот с гражданскими самая плохая ситуация, потому что они практически незащищённые. Особенно женщины и дети. Как-то была история: в больницу привезли пациента, сделали рентген и не могли понять, что в его ноге. То ли часть одежды, то ли воздух.

Как оказалось на операции, из-за взрыва в мягких тканях образовалось пространство, куда забилась земля. Это все потом вычищали прямо на операционном столе.

Есть и такие “герои”, что снаряды неразорванные на цветные металлы разбирают. Таких привозят без рук, без ног и без глаз.

Но больше всего в память Максима врезались первые дни большой войны: тогда все были на нервах, не понимали, что происходит. Врач жил в госпитале и видел тысячи раненых людей: и военных, и гражданских. Он уговаривал свою жену вместе с детьми уехать из Украины, а она все никак не поддавалась уговорам.

После очередного “Нет” я сбросил ей фото раненых в госпитале. Не знаю, зачем я поступил именно так, но я очень волновался за своих близких и хотел, чтобы они находились в безопасности.

Когда жена с детьми уехали, Максиму стало спокойнее работать.

Истории с боев

Когда привозили военных, Максим часто удивлялся одновременно героизму и опосредованности наших ребят.

— У одного под сухожилиями застряла пуля. Когда я ее вытаскивал, он спрашивал меня: “Ну что, все? Мне нужно к ребятам, одна рука работает, хоть за дроном посижу”.

А однажды привезли танкистов с ожогами — попали в засаду. Им чудом удалось выжить, а они все время говорили, как им жаль, что сгорел их танк: боялись, что нечем будет воевать.

— Кроме молодого поколения, к нам и старшие мужчины приходят: у них здоровье уже не то, частенько нужно “рихтовать” спину и суставы. Один такой мужчина пришел к нам один раз, а на другой привел боевого медика из передовой, чтобы мы научили его делать тейпирование — потому что многим из военных это нужно.

Есть еще военные, воюющие с 2014 года: и Майдан, и АТО, и большую войну хотят пройти. Один из таких — Павел, получивший ранение на востоке и потерявший руку. В этом году он участвовал в Играх Непокоренных, но уже в третий раз пытается попасть на фронт.

— С такими ребятами не воевала ни одна армия мира. Я смотрю на них и понимаю, что в Западной Европе никто бы не сопротивлялся так, как мы.

Действительно: молодежь, прошедшая три революции и две активные фазы войны, не сможет преодолеть ничто! Подтверждением герои нашего другого материала, которые начали свою борьбу вместе с независимой Украиной.

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