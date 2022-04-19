Новые победы! Украинские спортсмены завоевывают медали Invictus Games

Украинцы все больше заявляют о себе миру. На Invictus Games-2022 наши ветераны продолжают завоевывать призовые места.
Мы поддерживаем наших спортсменов и очень ими гордимся!
Только за понедельник, 18 апреля, украинская команда завоевала такие награды.
В метании ядра:
Еще две медали украинцы завоевали в стрельбе из лука:
Анна-София – дочь украинского волонтера, парамедика и военной Юлии Паевской с позывным Тайра. Во время получения награды спортсменка держала в руках табличку с именем своей мамы, чтобы показать, что сейчас на соревнованиях нет участницы украинской сборной, которую удерживают в плену российские военные.
Всего на счету сборной Украины уже 9 медалей Invictus Games: три золота, три серебра и три бронзы.
Invictus Games — это международные соревнования, в которых принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, получившие травмы на войне. Первые такие Игры прошли в Лондоне по инициативе принца Гарри. В них приняло участие 400 спортсменов из 13 стран мира.
Украина мощно представлена на каждых Играх Непокоренных, ведь наши ветераны войны по-настоящему несокрушимы.
Несокрушимыми остаются и украинские медики. Ранее мы рассказывали историю медика Ивана Тарасенка с корабля Сапфир, который пробыл в плену россиян более 40 дней.