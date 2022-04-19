Новые победы! Украинские спортсмены завоевывают медали Invictus Games

Украинцы все больше заявляют о себе миру. На Invictus Games-2022 наши ветераны продолжают завоевывать призовые места.

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Достижения Украины на Invictus Games

Только за понедельник, 18 апреля, украинская команда завоевала такие награды.

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В метании ядра:

Сергей Прядка — 1 место;

Виктор Легкодух — 1 место;

Рустам Росул — 2 место.

Еще две медали украинцы завоевали в стрельбе из лука:

Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк — 2 место.

Анна-София Пузанова — 3 место.

Анна-София – дочь украинского волонтера, парамедика и военной Юлии Паевской с позывным Тайра. Во время получения награды спортсменка держала в руках табличку с именем своей мамы, чтобы показать, что сейчас на соревнованиях нет участницы украинской сборной, которую удерживают в плену российские военные.

Всего на счету сборной Украины уже 9 медалей Invictus Games: три золота, три серебра и три бронзы.

Что такое Invictus Games

Invictus Games — это международные соревнования, в которых принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, получившие травмы на войне. Первые такие Игры прошли в Лондоне по инициативе принца Гарри. В них приняло участие 400 спортсменов из 13 стран мира.

Украина мощно представлена на каждых Играх Непокоренных, ведь наши ветераны войны по-настоящему несокрушимы.

Несокрушимыми остаются и украинские медики. Ранее мы рассказывали историю медика Ивана Тарасенка с корабля Сапфир, который пробыл в плену россиян более 40 дней.