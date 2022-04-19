“Каждый день допрашивали, хотели, чтобы мы признались, что террористы”: история одесского медика, который вернулся из плена

Иван Тарасенко – анестезиолог Одесской областной детской больницы. Он провел в плену 43 дня. Это были самые страшные дни его жизни.

25 февраля медик вместе с тремя священнослужителями и девятнадцатью членами экипажа спасательного судна Сапфир отправился на остров Змеиный.

Накануне его захватили оккупанты и сообщили, что убили 13 украинских пограничников и ранили двух гражданских мужчин, работавших на маяке.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Россияне предложили украинской стороне забрать погибших и раненых. И выдвинули условия, чтобы на борту спасательного судна обязательно был медик и три священника.

Украинская сторона выполнила условия оккупантов, тогда никто даже и не догадывался, что это была ловушка. Сапфир до острова Змеиный так и не дошел.

Когда меня попросили поехать со спасательной миссией, я согласился. В 2014 году я уже был военным медиком в зоне АТО.

Утром сдал смену в больнице и отправился в путь.

– Не знаю, почему российские военные сказали, что на судне обязательно должен быть медик и трое священников.

Когда мы подошли к точке, определенной россиянами, к нам подошел катер с вооруженными спецназовцами. Они поднялись на борт, обыскали судно и захватили нас всех в плен.

Сначала пленных держали во временно оккупированном Севастополе, там их каждый день допрашивали ФСБшники. Они пытались выбить признание у всех, кто был на борту Сапфира, что они якобы террористы, — вспоминает Тарасенко.

Затем перевезли в Россию и закрыли в СИЗО.

– Допросы были практически часы каждый день. Нам приписывали террористический акт, якобы мы хотели захватить остров Змеиный, выбить оттуда российскую армию. И каждый день был посыл – признайтесь, с какой целью вы туда уходили. Хотя эта операция была согласована с российской стороной.

Они нам постоянно включали радио, чтобы мы слушали пропаганду, которую транслируют в России. Говорили, что мы нацисты. У них была информация, что здесь русскоязычных избивают, издеваются.

Они мне доказывали: если бы не напал Путин, то Украина напала бы на “ЛНР” и “ДНР”, а затем и на Россию.

Это взрослые люди говорили мне в глаза, они верили в это.

Все следователи, которые были в Севастополе, говорили, что они из Севастополя и родились в Украине, — рассказывает Иван.

Читать по теме Автор смелого ответа на российский корабль вернулся домой из плена. Как встречали героя Романа Грибова Как встретили из плена автора цитаты о русском военном корабле.

Все эти 43 дня тянулись как вечность. Из-за плохого питания Иван Тарасенко очень похудел. Но понимал, что россияне хотели сломать его, чтобы мужчина был готов согласиться на что угодно или даже перейти на сторону оккупанта, лишь бы выбраться из ада.

Но медик не терял надежды, что совсем скоро его обменяют на российских пленных. И он снова сможет обнять свою жену и двух маленьких детей.

8 апреля Ивана Тарасенко и еще двух священнослужителей обменяли и освободили из плена. И уже через неделю он вернулся на работу в детскую областную больницу.

Впрочем, говорит: если его еще раз попросят отправиться со спасательной миссией, не сомневаясь, поедет снова.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как поддержать человека, пережившего плен.