“Всё будет хорошо” не сработает: как поддержать человека, пережившего плен или оккупацию

Война — очень трудное время. И сейчас каждый человек нуждается в поддержке. Особенно это касается тех, кто пережил оккупацию или ещё хуже — плен.

В таких случаях обычные слова поддержки не помогают. Наоборот, они делают хуже. Психолог Катя Гурская озвучила несколько практичных приёмов, которые гарантируют результат.

Рекомендации, как вести себя с таким человеком

Позвольте человеку грустить, дайте ему возможность быть растерянным, плаксивым, слабым. Примите боль, чувства, не обесценивайте их.

Будьте рядом. Человеку, переживающему внутреннюю боль, необходимо присутствие других, но только присутствие, от которого не нужно защищаться.

Поддержите желание поговорить о горе, о переживаниях. Человек, переживающий горе, может по несколько раз повторять одно и то же. Это нормально.

Многие считают, что лучше не говорить о страшных событиях, чтобы не расстраивать близких. Но на самом деле очень полезно говорить о том, что случилось, обсуждать, вспоминать. Это даёт возможность человеку разделить свои переживания с другими — так становится лучше!

Не давайте никаких оценок тому, что случилось. Оценки — это всегда рационализация, то есть избегание чувств. Называйте вещи своими именами. Часто в кризисных ситуациях люди считают, что лучше не называть вещи своими именами, иначе они будут травмировать близкого человека.

Не избегайте разговоров о чувствах — своих или других. Важно помнить, что именно обсуждая проблему её можно решить. А если ты чувствуешь, что плохое настроение полностью заполонило тебя, и ищешь, где черпать ресурсы — читай материал.