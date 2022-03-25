“Всё будет хорошо” не сработает: как поддержать человека, пережившего плен или оккупацию

Война — очень трудное время. И сейчас каждый человек нуждается в поддержке. Особенно это касается тех, кто пережил оккупацию или ещё хуже — плен.
В таких случаях обычные слова поддержки не помогают. Наоборот, они делают хуже. Психолог Катя Гурская озвучила несколько практичных приёмов, которые гарантируют результат.
Многие считают, что лучше не говорить о страшных событиях, чтобы не расстраивать близких. Но на самом деле очень полезно говорить о том, что случилось, обсуждать, вспоминать. Это даёт возможность человеку разделить свои переживания с другими — так становится лучше!
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Не избегайте разговоров о чувствах — своих или других. Важно помнить, что именно обсуждая проблему её можно решить. А если ты чувствуешь, что плохое настроение полностью заполонило тебя, и ищешь, где черпать ресурсы — читай материал.