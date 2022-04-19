Нові перемоги! Українські спортсмени здобувають медалі на Invictus Games

Українці все більше заявляють про себе світові. На Invictus Games ми продовжуємо здобувати призові місця.

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Здобутки України на Invictus Games

Тільки за понеділок, 18 квітня, українська команда здобула такі нагороди.

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У метанні ядра:

Сергій Прядка — 1 місце;

Віктор Легкодух — 1 місце;

Рустам Росул — 2 місце.

Ще дві медалі українці вибороли у стрільбі з лука:

Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк — 2 місце.

Анна-Софія Пузанова — 3 місце.

Анна-Софія — дочка української волонтерки, парамедика та військової Юлії Паєвської із позивним Тайра. Під час отримання нагороди спортсменка тримала в руках табличку з іменем своєї мами, щоб показати, що зараз на змаганнях немає учасниці української збірної, яка утримується в полоні російських військових.

Загалом на рахунку збірної України вже 9 медалей Invictus Games: три золота, три срібла і три бронзи.

Що таке Invictus Games

Invictus Games — це міжнародні змагання, в яких беруть участь колишні та чинні військовослужбовці, що зазнали травм на війні. Перші Ігри Нескорених відбулись у Лондоні за ініціативи принца Гаррі. У них взяли участь 400 спортсменів з 13 країн світу.

Україна потужно представлена на кожних Іграх нескорених, адже наші ветерани війни по-справжньому незламні.

Незламними можуть бути й українські медики. Раніше ми розповідали історію медика Івана Тарасенка з судна Сапфір, який був у полоні росіян понад 40 днів.