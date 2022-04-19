Нові перемоги! Українські спортсмени здобувають медалі на Invictus Games

Українці все більше заявляють про себе світові. На Invictus Games ми продовжуємо здобувати призові місця.
Підтримуємо наших спортсменів та дуже ними пишаємося!
Тільки за понеділок, 18 квітня, українська команда здобула такі нагороди.
У метанні ядра:
Ще дві медалі українці вибороли у стрільбі з лука:
Анна-Софія — дочка української волонтерки, парамедика та військової Юлії Паєвської із позивним Тайра. Під час отримання нагороди спортсменка тримала в руках табличку з іменем своєї мами, щоб показати, що зараз на змаганнях немає учасниці української збірної, яка утримується в полоні російських військових.
Загалом на рахунку збірної України вже 9 медалей Invictus Games: три золота, три срібла і три бронзи.
Invictus Games — це міжнародні змагання, в яких беруть участь колишні та чинні військовослужбовці, що зазнали травм на війні. Перші Ігри Нескорених відбулись у Лондоні за ініціативи принца Гаррі. У них взяли участь 400 спортсменів з 13 країн світу.
Україна потужно представлена на кожних Іграх нескорених, адже наші ветерани війни по-справжньому незламні.
Незламними можуть бути й українські медики. Раніше ми розповідали історію медика Івана Тарасенка з судна Сапфір, який був у полоні росіян понад 40 днів.