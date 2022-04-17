Справді нескорені! Українці здобули комплект нагород у перший день Invictus Games

Сьогодні, 17 квітня, пройшов перший змагальний день Invictus Games (Ігри нескорених) у Гаазі. Українські спортсмени вже встигли здобути комплект нагород.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Invictus Games — спортивні змагання, у яких беруть участь колишні військові, які отримали інвалідність під час бойових дій.
Пишаємося безмежно! Українці — справді нескорені! — прокоментував здобутки наших хлопців президент Володимир Зеленський.
Пишаємося безмежно! Українці — справді нескорені! — прокоментував здобутки наших хлопців президент Володимир Зеленський.
Меган Маркл та принц Гаррі підтримали Україну на Invictus Games. Меган Маркл привітала українську збірну словами “Слава Україні”, а принц Гаррі запевнив, що світ об’єднаний з українцями.