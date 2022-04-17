Действительно непокоренные! Украинцы завоевали комплект наград в первый день Invictus Games

Сегодня, 17 апреля, прошел первый соревновательный день Invictus Games (Игры непокоренных) в Гааге. Украинские спортсмены уже успели получить комплект наград.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
Invictus Games — спортивные соревнования, в которых принимают участие бывшие военные, получившие инвалидность во время боевых действий.
Гордимся безгранично! Украинцы — действительно непокоренные! — прокомментировал достижения наших ребят президент Владимир Зеленский.
Гордимся безгранично! Украинцы — действительно непокоренные! — прокомментировал достижения наших ребят президент Владимир Зеленский.
Меган Маркл и принц Гарри поддержали Украину на Invictus Games. Меган Маркл приветствовала украинскую сборную словами “Слава Украине”, а принц Гарри заверил, что весь мир объединился с украинцами.