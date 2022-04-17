Слава Украине! Меган Маркл и принц Гарри поддержали украинскую команду на церемонии открытия Игр непокоренных в Гааге

Британский принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл выступили на состоявшейся 16 апреля церемонии открытия Invictus Games в Гааге.

Выступая с речью, Меган Маркл поблагодарила военнослужащих, участвовавших в играх в предыдущие годы, и вспомнила украинскую команду, приехавшую в Нидерланды. Свое выступление супруга принца Гарри закончила чествованием Украинского государства, воскликнув “Слава Украине”.

Публика поддержала обращение Меган овациями, в зале слышалось “Героям слава”.

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Меган Маркл на открытии Invictus Games

И принц Гарри на церемонии открытия Игр непокорённых выразил поддержку украинской команде, участвующей в соревнованиях.

Вы знаете, что мы с вами. Мир объединен с вами, и все равно вы заслуживаете большего.

Украинская команда приехала показать не только свою силу, но и заявить и рассказать правду о событиях, происходящих в нашей стране.

Свою поддержку команде Украины также выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Мы стоим бок о бок с участниками Игр непокоренных из Украины. Некоторые из них не могут присутствовать, потому что борются на передовой. Некоторые погибли во время войны. Они останутся в наших сердцах, – написал он на своем Twitter.

Кстати, эти игры станут третьими в истории украинской команды, представлять Украину будут 19 спортсменов. Большинство членов сборной и делегации являются действующими военными и служат в терробороне, ВСУ, Нацгвардии и других структурах обороны и безопасности.

Однако национальная сборная Украины прибыла в Нидерланды без одной из своих участниц — Юлии Паевской. Женщина занималась эвакуацией и медицинской помощью гражданским из Мариуполя, а сейчас находится в плену россиян.

Напомним, принц Гарри и Меган пожертвовали деньги в помощь пострадавшим от войны украинцам. Денежные средства герцоги Сассекские выделили из собственного благотворительного фонда Archewell.

Invictus Games 2022 — пятые международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, участвуют раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны.

Для герцога Сассекского Игры непокорённых являются важным событием, ведь и сам принц Гарри провел 20 недель в Афганистане в течение 2012-2013 годов. Он служил вторым пилотом ударного вертолета Apache на базе Кэмп Бастиона и принимал непосредственное участие в боевых операциях.

Королевская семья, как правило, держит нейтралитет и не позволяет себе высказываться по поводу политических событий. Однако герцог и герцогиня Кембриджские выразили свою поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому — читай в материале.