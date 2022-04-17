Слава Україні! Меган Маркл та принц Гаррі підтримали українську команду на церемонії відкриття Ігор нескорених у Гаазі

Британський принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл виступили на церемонії відкриття Invictus Games, що відбулося 16 квітня, у Гаазі.

Виступаючи з промовою, Меган Маркл подякувала військовослужбовцям, які брали участь в іграх в попередні роки, та згадала українську команду, яка приїхала у Нідерланди. Свій виступ дружина принца Гаррі закінчила вшануванням Української держави, вигукнувши “Слава Україні”.

Публіка підтримала звернення Меган оваціями, у залі чулося “Героям слава”.

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Промова Меган Маркл на церемонії відкриття Invictus Games

І принц Гаррі на церемонії відкриття Ігор нескорених висловив підтримку українській команді, яка бере участь у змаганнях.

Ви знаєте, що ми з вами. Світ об’єднаний з вами, і однаково ви заслуговуєте на більше.

Українська команда приїхала показати не лише свою силу, а й заявити та розповісти правду про події, які відбуваються в нашій країні.

До речі, ці Ігри стануть третіми в історії української команди, представлятимуть Україну 19 спортсменів. Більшість членів збірної та делегації є чинними військовими й служать у теробороні, ЗСУ, Нацгвардії та інших оборонних і безпекових структурах.

Проте національна збірна України прибула до Нідерландів без однієї зі своїх учасниць — Юлії Паєвської. Жінка займалася евакуацією та наданням медичної допомоги цивільним із Маріуполя, а зараз знаходиться у полоні росіян.

Свою підтримку команді з України також висловив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Ми стоїмо пліч-о-пліч з учасниками Ігор Нескорених з України. Дехто з них не може бути присутній, бо бореться на передовій. Дехто — загинув під час війни. Вони залишаться в наших серцях, — написав він на своєму Twitter.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган пожертвували гроші на допомогу постраждалим від війни українцям. Кошти герцоги Сассекські виділили із власного благодійного фонду Archewell.

Invictus Games 2022 — п’яті міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов’язані з ними ветерани.

Для герцога Сассекського Ігри нескорених є важливою подією, адже і сам принц Гаррі провів 20 тижнів в Афганістані, протягом 2012-2013 років. Він служив другим пілотом ударного вертольота Apache на базі Кемп Бастіон і брав безпосередню участь у бойових операціях.

Королівська родина, як правило, тримає нейтралітет та не дозволяє собі висловлюватися щодо політичних подій. Проте герцог та герцогиня Кембриджські висловили свою підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському — читай у матеріалі.