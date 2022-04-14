Замість подарунка на весілля — пожертви Україні: чим відзначилося весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

9 квітня син зіркової родини Девіда Бекхема і співачки та моделі Вікторії Бекхем — Бруклін — одружився зі своєю дівчиною Ніколою Пельтц. Вона акторка та спадкоємиця американського мільярдера Нельсона Пельтца.

Замість подарунків молодята закликали надіслати кошти на допомогу Україні.

На урочисту церемонію у Палм-Біч, що у Флориді, запросили 600 гостей. Знаючи про події, що розгортаються на іншому кінці світу, Бруклін та Нікола закликали гостей зробити пожертвування, щоб допомогти Україні, а саме жінкам, літнім людям, родинам.

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Незадовго до весілля подружжя розпочало співпрацю з гуманітарною агенцією Care. Батьки нареченої зробили значні пожертви Україні.

Девід Бекхем також віддавав свій Instagram, у якому понад 70 мільйонів підписників, голові Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій, щоб показати всьому світу, як працюють українські медики під час війни.

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