Сергій Жадан отримав Премію Свободи та 10 тисяч франків

Український поет та музикант Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Цьогоріч її вручили вперше. Традиційну премію у 10 тисяч швейцарських франків митець вирішив віддати на волонтерські потреби.

Грошову складову премії — 10 тисяч швейцарських франків — радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей.

Премія присуджується нерегулярно особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та творчої свободи особистості. Сергій Жадан отримав премію “за літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час”.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Церемонія нагородження відбудеться восени в Цюриху.

Раніше ми розповідали, як гурт Жадан і собаки тримає фронт у бомбосховищі Харкова.