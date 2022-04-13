Сергій Жадан отримав Премію Свободи та 10 тисяч франків

Український поет та музикант Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Цьогоріч її вручили вперше. Традиційну премію у 10 тисяч швейцарських франків митець вирішив віддати на волонтерські потреби.
Грошову складову премії — 10 тисяч швейцарських франків — радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей.
Грошову складову премії — 10 тисяч швейцарських франків — радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей.
Премія присуджується нерегулярно особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та творчої свободи особистості. Сергій Жадан отримав премію “за літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час”.
Церемонія нагородження відбудеться восени в Цюриху.
Раніше ми розповідали, як гурт Жадан і собаки тримає фронт у бомбосховищі Харкова.