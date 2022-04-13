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Сергій Жадан отримав Премію Свободи та 10 тисяч франків

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 13 Квітня 2022, 13:15
Сергій Жадан отримав німецьку Премію Свободи та 10 тисяч швейцарських франків
Фото: Facebook

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