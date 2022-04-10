Найвпливовіший інфлюенсер? Харківського кота Степана номінували на престижну блогерську премію

Харківський кіт Степан став популярним на весь світ, його навіть можна було побачити в Instagram Брітні Спірс. Нині кіт Степан — біженець.
Харківського кота номінували на світову премію лідерів думок та блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемонія нагородження переможців відбудеться 18 травня у Каннах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)
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Публикация от Степан (@loveyoustepan)
Організатори сподіваються зібрати значну суму завдяки дописам користувачів із соціальних мереж.
Всі кошти відправлять на допомогу українським дітям, що постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Степан вже став волонтером. Чотирилапа інстаграм-зірка зібрала вже понад 10 тис. доларів на допомогу тваринам.