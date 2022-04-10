Найвпливовіший інфлюенсер? Харківського кота Степана номінували на престижну блогерську премію

Харківський кіт Степан став популярним на весь світ, його навіть можна було побачити в Instagram Брітні Спірс. Нині кіт Степан — біженець.

Харківського кота номінували на світову премію лідерів думок та блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемонія нагородження переможців відбудеться 18 травня у Каннах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan) Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Організатори сподіваються зібрати значну суму завдяки дописам користувачів із соціальних мереж.

Всі кошти відправлять на допомогу українським дітям, що постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Степан вже став волонтером. Чотирилапа інстаграм-зірка зібрала вже понад 10 тис. доларів на допомогу тваринам.