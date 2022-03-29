В Україні волонтерять навіть коти — кіт Степан допомагає чотирилапим побратимам

В Україні ніхто не лишається осторонь спільної біди. Всі, хто має змогу допомогти у своїй сфері впливу, це роблять.

Улюбленець усіх українців та Брітні Спірс, зірка Insagram кіт Степан використав свою популярність, щоб допомагати.

Волонтерство

Кіт Степан родом із Харкова, Салтівського району. В його Insagram понад один мільйон підписників, які могли долучитися до допомоги Україні.

Отож Степан та його господиня вирішили оголосити про збір коштів для тих, хто зараз опинився в такій самій скруті, як і люди — для тварин.

Збір коштів тривав для благодійних волонтерських організацій:

Happy Paw

UAnimals

Mykolaiv Zoo

Park “XII Months”

Plyushka

За три дні аудиторія кота Степана допомогла зібрати суму $10 000, яка піде на допомогу чотирилапим.

Ці гроші допоможуть тваринам пройти жахіття війни.

Чи в безпеці кіт-волонтер?

Так, котик разом із власницею зараз у безпеці. Вони знайшли тимчасовий прихисток у Франції.

Про те, як безпечно вивезти тварин під час війни, розповіли та дали поради в Нацполіції.