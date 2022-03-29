В Україні волонтерять навіть коти — кіт Степан допомагає чотирилапим побратимам

В Україні ніхто не лишається осторонь спільної біди. Всі, хто має змогу допомогти у своїй сфері впливу, це роблять.
Улюбленець усіх українців та Брітні Спірс, зірка Insagram кіт Степан використав свою популярність, щоб допомагати.
Кіт Степан родом із Харкова, Салтівського району. В його Insagram понад один мільйон підписників, які могли долучитися до допомоги Україні.
Отож Степан та його господиня вирішили оголосити про збір коштів для тих, хто зараз опинився в такій самій скруті, як і люди — для тварин.
Збір коштів тривав для благодійних волонтерських організацій:
За три дні аудиторія кота Степана допомогла зібрати суму $10 000, яка піде на допомогу чотирилапим.
Ці гроші допоможуть тваринам пройти жахіття війни.
Так, котик разом із власницею зараз у безпеці. Вони знайшли тимчасовий прихисток у Франції.
Про те, як безпечно вивезти тварин під час війни, розповіли та дали поради в Нацполіції.