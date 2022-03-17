Врятувати тварин може кожен: допомога звіринцям під час війни

Війна змусила багатьох українців робити надважкий вибір: рятуватися самим чи рятувати тварин?

У зоопарках залишилися сотні, а то і тисячі мешканців, яких евакуювати просто нереально.

Багато працівників, жертвуючи своєю безпекою, цілодобово живуть на іподромах, у зоопарках, навіть перевозять туди свої сім’ї.

Та прогодувати, обігріти й забезпечити ліками тварин вкрай складно. Врятувати їх може кожен — у соціальних мережах є багато інформації й реквізитів зоопарків та волонтерів.

Евакуація з великих міст часто призводить до того, що вдома на самоті залишаються домашні улюбленці: коти, собаки, гризуни та птахи. Читай, як допомогти, якщо тварина залишилася сама у квартирі.