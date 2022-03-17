Спасти животных может каждый: помощь зверинцам во время войны

Война заставила многих украинцев делать очень тяжелый выбор: спасаться самим или спасать животных?

В зоопарках остались сотни, а то и тысячи жителей, которых эвакуировать просто невозможно.

Многие работники, жертвуя своей безопасностью, круглосуточно живут на ипподромах, в зоопарках, даже перевозят туда свои семьи.

Но прокормить, обогреть и обеспечить лекарствами животных очень сложно. Спасти их может каждый — в социальных сетях есть много информации и реквизитов зоопарков и волонтеров.

Эвакуация из больших городов часто приводит к тому, что дома в одиночестве остаются домашние любимцы: кошки, собаки, грызуны и птицы. Читай, как помочь, если животное осталось в квартире.