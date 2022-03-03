Оставили животное в квартире? Рассказываем, кто может прийти на помощь

Эвакуация из больших городов часто приводит к тому, что дома в одиночестве остаются домашние любимцы: кошки, собаки, грызуны и птицы. Есть ли возможность спасти таких животных?

Да, есть. В столице помогать четвероногим и не только любимцам взялся волонтер Дмитрий Ревнюк.

Мы сможем оперативно подъехать и освободить животное, — пишет мужчина в своем Facebook.

Спасти можно и чужих животных, оставленных в квартирах на произвол судьбы. Для этого бдительным соседям нужно только заполнить специальную google-форму, в которой указать местонахождение животного, контактное лицо (можно кого-то из соседей или консьержа) и возможность кормить животное в дальнейшем.

В случае, если вы являетесь владельцем заброшенного любимца, в форме следует указать количество оставленной для животного пищи и воды, куда отвезти животное после освобождения и дать разрешение на отверстие в стене. Волонтеры будут вынуждены сделать отверстие в стене, чтобы животное могло вылезти и поесть.

Передать в зоопарк

Если вы в Одессе, тогда домашнее животное, которое не с кем оставить, можно отвезти в местный зоопарк. В зверинце принимают попугаев и других декоративных птиц, кроликов, хомяков и т.д.

Возможны и другие виды животных по предварительной договоренности. Однако взять на передержку кошек и собак в зоопарке не смогут.

Привозить животных просят с клеткой и небольшим запасом корма. Деньги привозить не нужно, говорят в Одесском зоопарке.

Контактный телефон для одесситов +380681404539 Игорь Биляков, директор зоопарка.

Отдать на передержку

Многие украинцы в тяжелой ситуации готовы помочь тем, кто в беде. Поэтому ищи в соцсетях небезразличных людей, которые смогут взять твое животное к себе на передержку.

Призываем украинцев заботиться о собственных животных и не оставлять их в одиночестве в закрытых помещениях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вывезти животных из зоны боевых действий.