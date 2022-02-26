Оставляете дом? Позаботьтесь о своих животных! — советы Нацполиции

После российского полномасштабного наступления на Украину многим мирным жителям пришлось уехать из зоны активных боевых действий в другие области.

Многие имеют домашних питомцев. В любом случае не оставляйте их самих дома, ведь без вашей заботы они не выживут. Будьте ответственны за тех, кого приручили.

Вот советы Национальной полиции Украины, как спасти животных от опасности.

Возьмите с собой достаточное количество корма и переноски для домашнего питомца.

Наклейте на ошейник наклейку с вашими контактными данными.

По возможности отдайте животное на время знакомым, которые могут позаботиться о нем.

Если у вас нет своего автомобиля, попросите друзей или знакомых перевезти животное в безопасное место.

Позаботьтесь о воде для животного и туалете.

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