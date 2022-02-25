Найди или дай Прихисток — волонтеры создали сайт для самопомощи украинцам

После начала полномасштабного наступления России на Украину тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и уехать из зоны активных боевых действий. Однако у всех нет родственников в разных уголках Украины.

Поэтому волонтеры оперативно создали сайт Прихисток, где люди смогут искать временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.

Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в трудном положении — жмите кнопку Предоставить жилье. Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку Найти жилье, — пишется на сайте.

Этот ресурс надежный, государственный. Им советует воспользоваться уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Сайт прост в использовании.

В этот решающий момент для Украины все мы должны объединиться и помогать друг другу.

Украинские военные упорно просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

Если вы хотите чувствовать себя в безопасности дома, рекомендуем прочитать, как подготовиться и что делать в чрезвычайной ситуации дома.