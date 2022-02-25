Знайди чи дай Прихисток — волонтери створили сайт для самопомочі українцям

Після початку повномасштабного наступу Росії на Україну тисячі людей змушені покинути свої домівки та виїхати із зони активних бойових дій. Проте не всі мають родичів у різних куточках України.

Тому волонтери оперативно створили сайт Прихисток, де люди зможуть шукати тимчасовий притулок, а також пропонувати свій дім задля прихистку земляків.

Якщо у вас є приміщення, у якому ви готові прихистити співгромадян у скруті — тисніть на кнопку Надати житло. Якщо ви потребуєте прихистку — тисніть кнопку Знайти житло, — пишеться на сайті.

Цей ресурс надійний, державний. Ним радить скористатися уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Сайт простий у користуванні.

У цей вирішальний момент для України всі ми маємо об’єднатися та допомагати одне одному.

Українські військові наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

Якщо ви хочете почувати себе у безпеці вдома, радимо прочитати, як підготуватися та що робити в надзвичайній ситуації вдома.