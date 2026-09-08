Магнитные бури в сентябре 2026: опасные даты и прогноз на месяц

Если хочешь знать, будет ли сегодня магнитная буря, смотри актуальный научный прогноз. Так ты сможешь заранее спланировать свой день и учесть возможные геомагнитные колебания.
Когда магнитные бури в сентябре 2026 — читай в материале.
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2026
По прогнозу Центра планирования космической погоды NOAA, геомагнитная обстановка в этом месяце будет относительно стабильной, сильных возмущений магнитного поля Земли не ожидается.
- 8 сентября — самый заметный всплеск в начале месяца: прогнозируется Kp 5, что соответствует уровню G1 (слабая магнитная буря).
- 9–13 сентября — обстановка преимущественно спокойная, максимальный Kp — 2–3.
- 14–16 сентября — возможны повышенные геомагнитные колебания, Kp до 4, но до уровня магнитной бури G1 прогноз не дотягивает.
- 17–23 сентября — ожидается относительно спокойный период, Kp 2.
- 24–26 сентября — второй наиболее заметный период месяца: прогнозируется Kp 5, то есть возможны магнитные бури уровня G1.
- 27 сентября — геомагнитная активность может оставаться повышенной, Kp до 4.
- 28–30 сентября — прогноз снова становится спокойным, Kp 2.
Чтобы понимать обозначения, которые используют ученые, воспользуйся этой простой подсказкой:
- Kp 0–2 — магнитное поле Земли спокойное.
- Kp 3–4 — геомагнитная активность повышена, но это еще не магнитная буря.
- Kp 5 — уже магнитная буря уровня G1, то есть слабая по международной шкале NOAA.
- Kp 6–7 — более сильные бури уровня G2–G3.
- Kp 8–9 — очень сильные и экстремальные бури уровня G4–G5.
И обрати внимание: прогноз на несколько недель вперед может корректироваться после того, как будут получены новые данные о солнечной активности.
Самые опасные даты магнитных бурь в сентябре 2026
- 8 сентября — Kp 5, магнитная буря G1.
- 24, 25, 26 числа — Kp 5, магнитная буря G1.
Но имей в виду: Kp 5 не означает, что ты обязательно почувствуешь какие-то симптомы.
Индекс описывает прежде всего состояние магнитного поля Земли. При Kp 5 могут возникать незначительные перебои в радиосвязи, навигации и работе спутниковых систем, а в северных широтах может наблюдаться полярное сияние.
В целом в дни магнитных бурь не стоит существенно менять привычный режим.
Если у тебя есть проблемы с давлением, стоит чаще его контролировать. Лекарства следует принимать по привычной схеме, не корректируя дозировку самостоятельно.
Также лучше не планировать чрезмерные физические нагрузки, позаботиться о 7–8 часах сна и не списывать сильную головную боль, боль в груди или одышку просто на магнитную бурю — такие симптомы должны оценивать только медики.
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