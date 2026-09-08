Магнитные бури в сентябре 2026: опасные даты и прогноз на месяц

Если хочешь знать, будет ли сегодня магнитная буря, смотри актуальный научный прогноз. Так ты сможешь заранее спланировать свой день и учесть возможные геомагнитные колебания.

Когда магнитные бури в сентябре 2026 — читай в материале.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2026

По прогнозу Центра планирования космической погоды NOAA, геомагнитная обстановка в этом месяце будет относительно стабильной, сильных возмущений магнитного поля Земли не ожидается.

8 сентября — самый заметный всплеск в начале месяца: прогнозируется Kp 5 , что соответствует уровню G1 (слабая магнитная буря) .

— самый заметный всплеск в начале месяца: прогнозируется , что соответствует уровню . 9–13 сентября — обстановка преимущественно спокойная, максимальный Kp — 2–3 .

— обстановка преимущественно спокойная, максимальный Kp — . 14–16 сентября — возможны повышенные геомагнитные колебания, Kp до 4 , но до уровня магнитной бури G1 прогноз не дотягивает.

— возможны повышенные геомагнитные колебания, , но до уровня магнитной бури G1 прогноз не дотягивает. 17–23 сентября — ожидается относительно спокойный период, Kp 2 .

— ожидается относительно спокойный период, . 24–26 сентября — второй наиболее заметный период месяца: прогнозируется Kp 5 , то есть возможны магнитные бури уровня G1 .

— второй наиболее заметный период месяца: прогнозируется , то есть возможны магнитные бури уровня . 27 сентября — геомагнитная активность может оставаться повышенной, Kp до 4 .

— геомагнитная активность может оставаться повышенной, . 28–30 сентября — прогноз снова становится спокойным, Kp 2.

Чтобы понимать обозначения, которые используют ученые, воспользуйся этой простой подсказкой:

Kp 0–2 — магнитное поле Земли спокойное.

— магнитное поле Земли спокойное. Kp 3–4 — геомагнитная активность повышена, но это еще не магнитная буря.

— геомагнитная активность повышена, но это еще не магнитная буря. Kp 5 — уже магнитная буря уровня G1 , то есть слабая по международной шкале NOAA.

— уже , то есть слабая по международной шкале NOAA. Kp 6–7 — более сильные бури уровня G2–G3.

— более сильные бури уровня G2–G3. Kp 8–9 — очень сильные и экстремальные бури уровня G4–G5.

И обрати внимание: прогноз на несколько недель вперед может корректироваться после того, как будут получены новые данные о солнечной активности.

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Самые опасные даты магнитных бурь в сентябре 2026

8 сентября — Kp 5, магнитная буря G1.

— Kp 5, магнитная буря G1. 24, 25, 26 числа — Kp 5, магнитная буря G1.

Но имей в виду: Kp 5 не означает, что ты обязательно почувствуешь какие-то симптомы.

Индекс описывает прежде всего состояние магнитного поля Земли. При Kp 5 могут возникать незначительные перебои в радиосвязи, навигации и работе спутниковых систем, а в северных широтах может наблюдаться полярное сияние.

В целом в дни магнитных бурь не стоит существенно менять привычный режим.

Если у тебя есть проблемы с давлением, стоит чаще его контролировать. Лекарства следует принимать по привычной схеме, не корректируя дозировку самостоятельно.

Также лучше не планировать чрезмерные физические нагрузки, позаботиться о 7–8 часах сна и не списывать сильную головную боль, боль в груди или одышку просто на магнитную бурю — такие симптомы должны оценивать только медики.

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