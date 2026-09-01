Лунный календарь благоприятных дней на сентябрь 2026 года: фазы Луны и важные дни

Лунные фазы меняют настроение дней так же незаметно, как приливы и отливы. Если прислушиваться к этому ритму, планировать дела становится значительно легче.

Лунный календарь на сентябрь 2026 года поможет определить благоприятные дни для новых начинаний, работы, финансов, покупок, отношений и путешествий. Одни периоды больше подходят для активных действий, тогда как другие лучше посвятить завершению дел, отдыху и переосмыслению планов.

Календарь удачных дней на сентябрь 2026: фазы Луны

В разные фазы Луны люди традиционно по-разному оценивают свое состояние и настроение. Растущую Луну связывают с развитием и новыми начинаниями, убывающую — с завершением дел, а новолуние и полнолуние считают особыми периодами лунного цикла.

Чтобы лучше распределить планы, можно ориентироваться на лунный календарь благоприятных дней.

Фазы Луны в сентябре 2026:

Убывающая Луна: 1–10 и 27–30.

1–10 и 27–30. Последняя четверть: 4.

4. Новолуние: 11 в 06:27 по киевскому времени.

11 в 06:27 по киевскому времени. Растущая Луна: 12–25 сентября.

12–25 сентября. Первая четверть: 18 в 23:43.

18 в 23:43. Полнолуние: 26 в 19:49 по киевскому времени.

Календарь благоприятных дней на сентябрь 2026

Начало первых дней осени проходит под убывающей Луной. Согласно астрологическим рекомендациям, этот период лучше использовать для завершения дел, наведения порядка и подготовки к новому этапу.

4 сентября наступит последняя четверть Луны. Эту фазу традиционно связывают с подведением итогов и освобождением от всего лишнего.

Уже 10 сентября начинается более активный период в лунном и астрологическом календаре. Венера переходит в Скорпион, Меркурий — в Весы, а Уран становится ретроградным.

Новолуние: 11 сентября

11 сентября в 06:27 по киевскому времени наступит новолуние. В лунном календаре этот день традиционно считают началом нового цикла. Именно поэтому его можно посвятить планированию, формированию новых целей, работе над привычками и подготовке к будущим изменениям.

Растущая Луна: 12–25 сентября

После новолуния Луна начинает расти. В этот период лунный календарь благоприятных дней советует переходить от планов к конкретным действиям. Это хорошее время для запуска новых проектов, развития бизнес-идей, учебы, работы, финансового планирования и знакомств.

Первая четверть: 18 сентября

Особенно активным периодом можно считать 17–22 сентября. Именно эти дни подойдут тем, кто хочет не просто что-то запланировать, а сделать первый реальный шаг.

22 сентября Солнце переходит в Весы — начинается астрономическая осень. Этот период традиционно связывают с темами партнерства, общения, гармонии и поиска компромиссов.

После полнолуния Луна снова начинает убывать. Этот период можно использовать для завершения дел, анализа результатов и подготовки к следующему месяцу.

27–30 сентября — убывающая Луна

27 сентября Марс переходит во Льва, что в астрологических прогнозах связывают с усилением желания действовать, проявлять инициативу и брать на себя лидерство.

30 сентября Меркурий переходит в Скорпион. Этот период связывают с более глубокими разговорами, исследованиями и желанием докопаться до сути вопроса.

Благоприятные дни в сентябре 2026

В первый месяц осени будут дни, которые согласно лунному календарю считаются более удачными для важных дел, покупок, работы, знакомств и новых начинаний.

Самые благоприятные дни месяца – 2, 3, 17 сентября; Удачные дни – 1, 8, 9, 18, 22 сентября;

Лунный календарь: благоприятные дни для начинаний

Если ты планируешь новое дело, запуск проекта, смену работы или учебу, можно ориентироваться на период 12–24. Особенно благоприятными для начала нового считаются 17, 18, 19, 21 и 22 сентября.

Финансы и покупки

Для финансовых вопросов в сентябре можно выбрать 1, 2, 3, 13, 14, 17, 18, 19 и 21 числа.

Это время можно использовать для планирования бюджета, крупных покупок, обсуждения зарплаты или развития собственного дела.

Работа

Для рабочих вопросов и карьерных смен подойдут 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21.

Это удачный период для презентации новых идей, переговоров, поиска работы, учебы и запуска рабочих проектов.

Отношения

Для свиданий, знакомств, совместного отдыха и важных разговоров можно выбрать: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 17, 22, 24, 25 сентября.

Особенно хорошо для новых знакомств и развития отношений может подойти период растущей Луны.

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Неблагоприятные дни в сентябре 2026

Неблагоприятные дни в лунном календаре не означают, что в это время обязательно произойдет что-то плохое. Это скорее периоды, когда астрологические рекомендации советуют не спешить и лишний раз не рисковать.

Не слишком удачные дни в сентябре: 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 сентября.

Особенно осторожными советуют быть 11 сентября, в день новолуния, и 26 сентября, в день полнолуния. Важные решения, крупные покупки и серьезные изменения лучше не планировать в спешке.

Лунный календарь может быть удобным ориентиром для планирования, однако благоприятность конкретного дня не гарантирует успеха.

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