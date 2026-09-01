Місячний календар сприятливих днів на вересень 2026: фази Місяця та важливі дні

Місячні фази змінюють настрій днів так само непомітно, як припливи й відпливи. Якщо прислухатися до цього ритму, планувати справи стає значно легше.

Місячний календар на вересень 2026 року допоможе визначити сприятливі дні для нових починань, роботи, фінансів, покупок, стосунків та подорожей. Одні періоди більше підходять для активних дій, тоді як інші краще присвятити завершенню справ, відпочинку та переосмисленню планів.

Календар вдалих днів на вересень 2026: фази Місяця

У різні фази Місяця люди традиційно по-різному оцінюють свій стан і настрій. Зростаючий Місяць пов’язують із розвитком та новими починаннями, спадний — із завершенням справ, а молодик і повню вважають особливими періодами місячного циклу.

Щоб краще розподілити плани, можна орієнтуватися на місячний календар сприятливих днів.

Фази Місяця у вересні 2026:

Спадний Місяць: 1–10 та 27–30.

1–10 та 27–30. Остання чверть: 4.

4. Молодик: 11 о 06:27 за київським часом.

11 о 06:27 за київським часом. Зростаючий Місяць: 12–25 вересня.

12–25 вересня. Перша чверть: 18 о 23:43.

18 о 23:43. Повний Місяць: 26 о 19:49 за київським часом.

Календар сприятливих днів на вересень 2026

Фаза спадного Місяця: 1–10 вересня

Початок перших днів осені проходить під спадним Місяцем. За астрологічними рекомендаціями, цей період краще використовувати для завершення справ, наведення порядку та підготовки до нового етапу.

4 вересня настане остання чверть Місяця. Цю фазу традиційно пов’язують із підбиттям підсумків і звільненням від усього зайвого.

Уже 10 починається активніший період у місячному та астрологічному календарі. Венера переходить у Скорпіон, Меркурій — у Терези, а Уран стає ретроградним.

Перехід Меркурія у Терези, навпаки, пов’язують із більш дипломатичним спілкуванням. Це хороший час для переговорів, обговорення спільних планів і пошуку компромісів.

Молодик: 11 вересня

11 вересня о 06:27 за київським часом настане молодик. У місячному календарі цей день традиційно вважають початком нового циклу. Саме тому його можна присвятити плануванню, формуванню нових цілей, роботі над звичками та підготовці до майбутніх змін.

Зростаючий Місяць: 12–25 вересня

Після молодика Місяць починає зростати. У цей період місячний календар сприятливих днів радить переходити від планів до конкретних дій. Це хороший час для запуску нових проєктів, розвитку бізнес-ідей, навчання, роботи, фінансового планування та знайомств.

Перша чверть: 18 вересня

Особливо активним періодом можна вважати 17–22 вересня. Саме ці дні підійдуть тим, хто хоче не просто щось запланувати, а зробити перший реальний крок.

22 вересня сонце переходить у Терези — починається астрономічна осінь. Цей період традиційно пов’язують із темами партнерства, спілкування, гармонії та пошуку компромісів.

Після повні Місяць знову починає спадати. Цей період можна використати для завершення справ, аналізу результатів та підготовки до наступного місяця.

27–30 вересня — спадний Місяць

27 вересня Марс переходить у Лев, що в астрологічних прогнозах пов’язують із посиленням бажання діяти, проявляти ініціативу та брати на себе лідерство.

30 вересня Меркурій переходить у Скорпіон. Цей період пов’язують із глибшими розмовами, дослідженнями та бажанням докопатися до суті питання.

Сприятливі дні у вересні 2026

У перший місяць осені будуть дні, які за місячним календарем вважаються більш вдалими для важливих справ, покупок, роботи, знайомств і нових починань.

Найсприятливіші дні місяця – 2, 3, 17 вересня; Вдалі дні – 1, 8, 9, 18, 22 вересня;

Місячний календар: сприятливі дні для починань

Якщо ти плануєш нову справу, запуск проєкту, зміну роботи або навчання, можна орієнтуватися на період 12–24. Особливо сприятливими для початку нового вважаються 17, 18, 19, 21 та 22 вересня.

Фінанси та покупки

Для фінансових питань у вересні можна обрати 1, 2, 3, 13, 14, 17, 18, 19 та 21 числа.

Цей час можна використати для планування бюджету, великих покупок, обговорення зарплати або розвитку власної справи.

Робота

Для робочих питань та кар’єрних змін підійдуть 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21.

Це вдалий період для презентації нових ідей, переговорів, пошуку роботи, навчання та запуску робочих проєктів.

Стосунки

Для побачень, знайомств, спільного відпочинку та важливих розмов можна обрати: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13,17, 22, 23, 24 та 25 вересня.

Особливо добре для нових знайомств та розвитку стосунків може підійти період зростаючого Місяця.

Несприятливі дні у вересні 2026

Несприятливі дні у місячному календарі не означають, що в цей час обов’язково станеться щось погане. Це радше періоди, коли астрологічні рекомендації радять не поспішати та зайвий раз не ризикувати.

Не надто вдалі дні у вересні: 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29 та 30 вересня.

Особливо обережними радять бути 11 вересня, у день молодика, та 26 вересня, у день повні. Важливі рішення, великі покупки та серйозні зміни краще не планувати поспіхом.

Місячний календар може бути зручним орієнтиром для планування, однак сприятливість конкретного дня не гарантує успіху.

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