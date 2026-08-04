Магнітні бурі у серпні 2026: коли чекати найнесприятливіших днів

Магнітні бурі можуть впливати на людей і сучасні технології. У метеочутливих людей під час геомагнітних коливань іноді з’являються головний біль, втома, перепади артеріального тиску, порушення сну.

Наукові дослідження не підтверджують, що це відбувається з усіма, але багато з нас стежать за прогнозами саме через такі симптоми.

Чи буде Сонце активним у серпні 2026 року — читай календар магнітних бур на місяць.

Календар магнітних бур на серпень 2026

Якщо орієнтуватися на актуальний 27-денний прогноз NOAA / Space Weather Prediction Center, серпень 2026 року очікується відносно спокійним. Сильних геомагнітних бур не прогнозують, однак кілька періодів із підвищеною активністю все ж можливі.

1 серпня — спокійна геомагнітна обстановка (Kp 2).

— спокійна геомагнітна обстановка (Kp 2). 2–3 числа — спокійно (Kp 2).

— спокійно (Kp 2). 4 числа — очікується підвищена геомагнітна активність (Kp 4). Це ще не магнітна буря, але метеочутливі люди можуть відчути легке нездужання.

— очікується підвищена геомагнітна активність (Kp 4). Це ще не магнітна буря, але метеочутливі люди можуть відчути легке нездужання. 5–6 числа — помірна активність (Kp 3).

— помірна активність (Kp 3). 7–10 числа — переважно спокійний період (Kp 2).

— переважно спокійний період (Kp 2). 11–12 числа — можливі невеликі геомагнітні коливання (Kp 3).

— можливі невеликі геомагнітні коливання (Kp 3). 13–16 числа — знову спокійна ситуація (Kp 2).

— знову спокійна ситуація (Kp 2). 17–18 числа — незначне підвищення активності (Kp 3).

— незначне підвищення активності (Kp 3). 19 числа — найімовірніший день слабкої магнітної бурі рівня G1 (Kp 5).

— найімовірніший день слабкої магнітної бурі рівня G1 (Kp 5). 20 числа — активність поступово знизиться (Kp 3).

— активність поступово знизиться (Kp 3). 21–29 числа — спокійний геомагнітний фон (Kp 2). Що означають цифри в прогнозі магнітних бур на серпень 2026 NOAA використовує індекс Kp від 0 до 9: Kp 0–2 — спокійна геомагнітна обстановка.

Kp 3–4 — підвищена активність, але це ще не магнітна буря.

Kp 5 — слабка магнітна буря рівня G1.

Kp 6–9 — від помірних до дуже сильних магнітних бур. Читати на тему Місячний календар сприятливих днів на серпень 2026: найкращі дні для покупок і всього нового Місячний календар сприятливих днів на серпень 2026: коли краще розпочинати важливі справи. Найнебезпечніші дати магнітних бур у серпні 2026 За прогнозом на серпень 2026 найуважніше до самопочуття варто поставитися: 4 серпня — підвищена геомагнітна активність;

— підвищена геомагнітна активність; 11–12 серпня — невеликі коливання;

— невеликі коливання; 17–20 серпня — найактивніший період місяця;

— найактивніший період місяця; 19 серпня — єдина дата, коли наразі прогнозується магнітна буря рівня G1. Для більшості людей буря рівня G1 проходить майже непомітно, але метеочутливі люди іноді можуть відчувати головний біль, втому, сонливість чи безсоння, страждати від перепадів артеріального тиску, дратівливості або зниження концентрації. На роботу техніки така буря зазвичай майже не впливає. Інколи можливі незначні коливання в енергосистемах на високих широтах, слабкі збої радіозв’язку та поява полярного сяйва в північних регіонах, де його зазвичай не видно. Та варто пам’ятати, що прогноз є попереднім. Сонячна активність може змінюватися дуже швидко після появи нових спалахів або корональних викидів маси, тому за 1–3 дні до події NOAA зазвичай уточнює прогноз.

Щоб зберегти сили під час несприятливих періодів, лікарі радять не перевантажувати організм: добре висипатися, пити достатньо води, більше часу проводити на свіжому повітрі, уникати стресів, надлишку кави й алкоголю.

Якщо маєш хронічні захворювання або проблеми з тиском, варто уважніше стежити за самопочуттям і в дні магнітних бур не пропускати призначені лікарем ліки.

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