Магнітні бурі у серпні 2026: коли чекати найнесприятливіших днів

Магнітні бурі можуть впливати на людей і сучасні технології. У метеочутливих людей під час геомагнітних коливань іноді з’являються головний біль, втома, перепади артеріального тиску, порушення сну.
Наукові дослідження не підтверджують, що це відбувається з усіма, але багато з нас стежать за прогнозами саме через такі симптоми.
Чи буде Сонце активним у серпні 2026 року — читай календар магнітних бур на місяць.
Календар магнітних бур на серпень 2026
Якщо орієнтуватися на актуальний 27-денний прогноз NOAA / Space Weather Prediction Center, серпень 2026 року очікується відносно спокійним.
Сильних геомагнітних бур не прогнозують, однак кілька періодів із підвищеною активністю все ж можливі.
Щоб зберегти сили під час несприятливих періодів, лікарі радять не перевантажувати організм: добре висипатися, пити достатньо води, більше часу проводити на свіжому повітрі, уникати стресів, надлишку кави й алкоголю.
Якщо маєш хронічні захворювання або проблеми з тиском, варто уважніше стежити за самопочуттям і в дні магнітних бур не пропускати призначені лікарем ліки.
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