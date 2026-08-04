Дім Дракона 4 сезон: коли вийде фінал серіалу

Серіал-фентезі Дім Дракона щотижня хвилює глядачів новими поворотами сюжету, змушуючи уважно стежити за перебігом подій громадянської війни Таргарієнів. Наступного тижня вже вийде фінальна серія третього сезону, який не є останнім у цій запаморочливій історії. Тож попереду на поціновувачів Всесвіту Вестероса чекає ще один, фінальний, сезон затятої боротьби за владу.

Читай, що відомо зараз про четвертий сезон Дому Дракона, — у нашому матеріалі.

Дім Дракона 4: дата виходу нового сезону

4 сезон Дому Дракона вийде на екрани у 2028 році, а його зйомки заплановані на початок наступного року. Точної дати виходу наразі немає.

Раніше шоуранер серіалу Райан Кондал повідомляв про те, що творці телешоу просунулися в процесі предпродакшену (підготовки до зйомок) і вже навіть завершили перші чернетки сценаріїв фіналу.

Тож, хто переможе у боротьбі за Залізний трон, стане відомо лише наприкінці серіалу, у 4-й частині, зазначають автори цього фентезійного проєкту.

Дім Дракона: про що серіал

Всесвіт Дому Дракона заснований на книзі письменника Джорджа Мартіна Вогонь і кров. Він є приквелом серіалу Гра престолів і розповідає про громадянську війну між “чорними” і “зеленими” на континенті Вестерос. Головна героїня Рейніра Таргарієн намагається повернути собі владу після того, як її зведений брат Ейгон II узурпував престол.

Перший сезон цього драматичного фентезі вийшов у серпні 2022 року і мав справжній успіх. Унаслідок чого майже одразу було оголошено про продовження телешоу на другий сезон.

Головні ролі у приквелі до Гри престолів виконують: Емма Д’арсі (Рейніра), Том Ґлінн-Карні (Ейгон II), Олівія Кук (Алісент), Метт Сміт (Деймон) та Юен Мітчелл (Еймонд).

Телесеріал Дім Дракона виходить на американській платформі HBO Max. В Україні з українським перекладом його можна офіційно подивитися на медіасервісі Megogo.

Раніше ми писали про те, що 3 сезон Дому Дракона встановив рекорд на Rotten Tomatoes: 97% схвалення критиків.

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