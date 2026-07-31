Людина-павук: Абсолютно новий день — про що історія, рекорд трейлера та сцена після титрів

Довгоочікуваний фанатами Людина-павук: Абсолютно новий день нарешті стартував в українському прокаті. Нову історію Пітера Паркера ще до прем’єри називали одним із найперспективніших проєктів Marvel 2026 року.

Світова прем’єра відбулася 29 липня у Великій Британії, а вже 31 липня стрічка вийшла у широкий прокат у США та більшості країн світу.

В Україні покази розпочалися 29 липня, тож українці побачили нову пригоду Пітера Паркера одними з перших.

Про сюжет нового супергеройського екшену, його рекорди і чому з української версії вирізали пісню Монеточки — у матеріалі.

Людина-павук: Абсолютно новий день — сюжет і яку нову суперсилу розбудив Пітер Паркер

В головній ролі супергероя ми знову бачимо Тома Голланда. Для 30-річного актора це вже четвертий фільм про Людину-павука у кіновсесвіті Marvel.

Сам Голланд називає Абсолютно новий день справжнім перезапуском історії Пітера Паркера — початком нової трилогії після фіналу Людини-павука: Додому шляху нема.

За сюжетом, минуло через чотири роки після заклинання Доктора Стренджа, яке стерло Пітера Паркера з пам’яті всього світу.

Герой самотній, він наодинці захищає Нью-Йорк і розслідує загадкову серію злочинів. Водночас із ним починають відбуватися дивні зміни: його суперсили еволюціонують, і у Паркера вперше з’являється здатність виробляти органічну павутину власним тілом.

Тепер він уже не так залежить від механічних павутинометів, саме ця зміна в суперсилі героя і є інтригуючою особливістю нової історії.

Який рекорд встановив перший трейлер фільму Людина-павук: Абсолютно новий день

Фільм встановив історичний рекорд ще до прем’єри. Перший трейлер, що вийшов 18 березня 2026, зібрав 718,6 млн переглядів лише за добу. Він навіть випередив попереднього рекордсмена Дедпул і Росомаха. А вже через чотири дні ролик подолав позначку в 1,1 млрд переглядів — такого результату раніше не мав жоден кіно-трейлер.

Перші рецензії на стрічку були позитивними. На Rotten Tomatoes Людина-павук: абсолютно новий день отримав понад 90% схвальних відгуків. Багато глядачів уже називають фільм найкращою частиною франшизи з часів Повернення додому.

Людина-павук: Новий день — сцена після титрів

Обережно, спойлер!

Після титрів на глядачів, як завжди, чекав сюрприз. У короткій сцені застосунок Spidey Tracker несподівано показує Людину-павука… у космосі, а напис Spider-Man Will Return натякає на те, що історія триває, і що глядачам варто сподіватися на її зв’язок із майбутніми фільмами Marvel.

Чому з української версії стрічки Людина-павук: Новий день вирізали пісню Монеточки

Під час міжнародних показів в одному з епізодів стрічки звучала пісня російської співачки Лізи Монеточки “Монополія”.

Це викликало спочатку дискусію, а потім обурення українських глядачів, і після звернень до дистриб’ютора цей фрагмент вирізали саме для українського прокату. Це підтвердили представники мережі кінотеатрів Планета Кіно.

Якщо захоплюєшся кіно всесвітом супергероїв, читай про Хронологію Marvel: в якому порядку дивитися фільми кіносвіту.

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