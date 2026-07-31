Стиль життя Шоу-біз

Людина-павук: Абсолютно новий день — про що історія, рекорд трейлера та сцена після титрів

Ольга Петухова, редакторка сайту 31 Липня 2026, 13:00 3 хв.
людина-павук абсолютно новий день
Фото IMDb

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