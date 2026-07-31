Человек-паук: Совершенно новый день — о чем история, рекорд трейлера и сцена после титров

Мировая премьера состоялась 29 июля в Великобритании, а уже 31 июля картина вышла в широкий прокат в США и большинстве стран мира.

В Украине показы начались 29 июля, поэтому украинцы увидели новое приключение Питера Паркера одними из первых.

О сюжете нового супергеройского экшена, его рекордах и о том, почему из украинской версии вырезали песню Монеточки, — в материале.

Человек-паук: Совершенно новый день — сюжет и какую новую суперсилу пробудил Питер Паркер

В главной роли супергероя мы снова видим Тома Холланда. Для 30-летнего актера это уже четвертый фильм о Человеке-пауке в киновселенной Marvel.

Сам Холланд называет Совершенно новый день настоящим перезапуском истории Питера Паркера — началом новой трилогии после финала Человека-паука: Нет пути домой.

По сюжету прошло четыре года после заклинания Доктора Стрэнджа, которое стерло Питера Паркера из памяти всего мира.

Герой одинок, он в одиночку защищает Нью-Йорк и расследует загадочную серию преступлений. Одновременно с ним начинают происходить странные изменения: его суперсилы эволюционируют, и у Паркера впервые появляется способность производить органическую паутину собственным телом.

Теперь он уже не так зависит от механических паутинометов, и именно это изменение суперсилы героя становится интригующей особенностью новой истории.

Какой рекорд установил первый трейлер фильма Человек-паук: Совершенно новый день

Фильм установил исторический рекорд еще до премьеры. Первый трейлер, вышедший 18 марта 2026 года, собрал 718,6 млн просмотров всего за сутки. Он даже опередил предыдущего рекордсмена — Дэдпул и Росомаха. А уже через четыре дня ролик преодолел отметку в 1,1 млрд просмотров — такого результата ранее не достигал ни один кинотрейлер.

Первые рецензии на фильм оказались положительными. На Rotten Tomatoes Человек-паук: Совершенно новый день получил более 90% положительных отзывов. Многие зрители уже называют фильм лучшей частью франшизы со времен Возвращения домой.

Человек-паук: Совершенно новый день — сцена после титров

Осторожно, спойлер!

После титров зрителей, как всегда, ждал сюрприз. В короткой сцене приложение Spidey Tracker неожиданно показывает Человека-паука… в космосе, а надпись Spider-Man Will Return намекает на то, что история продолжается и что зрителям стоит ожидать ее связи с будущими фильмами Marvel.

Почему из украинской версии фильма Человек-паук: Совершенно новый день вырезали песню Монеточки

Во время международных показов в одном из эпизодов фильма звучала песня российской певицы Лизы Монеточки Монополия.

Сначала это вызвало дискуссию, а затем возмущение украинских зрителей. После обращений к дистрибьютору этот фрагмент вырезали именно для украинского проката. Это подтвердили представители сети кинотеатров Планета Кино.

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