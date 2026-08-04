ДВРЗ проти шпигуна: на ICTV2 вийде нова історія про дільничних

В ефірі телеканалу ICTV2 7 вересня стартує детективний серіал ДВРЗ проти шпигуна — нова історія про дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюбу. Цього разу головні герої опиняться в центрі міжнародної шпигунської історії. У ДВРЗ проти шпигуна буде чотири серії.

ДВРЗ проти шпигуна: чим цікавий серіал

Творці серіалу називають гру з двійниками однією з родзинок цієї прем’єри. На екрані з’являться два актори Довженки – батько В’ячеслав і його старший син Іван. Тим часом Віталій Іванченко виконає одразу дві ролі – Петра Дзюби і дипломата Стаббса. У сюжеті також присутня тема двійників, адже дехто вестиме подвійну гру…

— Всесвіт ДВРЗ давно став для глядачів рідним. Але цього разу ми хотіли показати знайомих героїв у зовсім нових обставинах. До народного гумору додається шпигунська інтрига, нові персонажі та несподівані перевтілення. Наші герої залишаються собою: щирими, життєвими, але обставини змушують їх діяти всупереч наказам, системі й іноді здоровому глузду. Тема подвійних ігор проходить через увесь сезон: глядач до кінця не знатиме, кому можна вірити, а хто веде власну партію. Тому від улюблених персонажів може навіть двоїтися в очах, – коментує головний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун.

ДВРЗ проти шпигуна вийде 7 вересня / 4 Фотографії

ДВРЗ проти шпигуна: про що серіал

У продовженні історії про напарників-дільничних Бондар і Дзюба несподівано дізнаються, що одного з них можуть відправити на пенсію. Водночас у відділку з’являється молодий лейтенант Антон Довгий, якому потрібно передати справи. І саме в цей момент на ДВРЗ безслідно зникає британський дипломат Стаббс. Так у дільничних з’являється можливість показати, на що вони здатні, повернувши британця і не допустити міжнародний скандал.

— Цю історію відрізняють подвійні ігри, адже майже усі не ті, ким здаються… Але це не про Бондаря – він ясний і зрозумілий. В цій історії йому доведеться робити вибір як в роботі, так і в особистому житті. Залишиться він на службі чи піде на відпочинок? В його житті трапляться нові любовні сюжети і трикутники, але що саме він обере цього разу?, — каже актор В’ячеслав Довженко про свого персонажа.

ДВРЗ проти шпигуна: нові персонажі у серіалі

У продовженні детективної історії Катерина Варченко зіграє британку-охоронницю Кейт, а Надія Хільська повернеться до ролі коханої Бондаря — полковниці Варвари Конон (ДВРЗ. Повітряна тривога).

Також тут з’являться дружина Дзюби Настя (Маргарита Бахтіна), підприємець Вадік (Володимир Гладкий), сантехнік Гончар (Ігор Портянко) та інші персонажі Всесвіту ДВРЗ.

Прем’єра серіалу Дільничний з ДВРЗ відбулася на ICTV у 2020 році. Детектив став хітом українського телебачення, очолив ТОП-10 програм тижня, а всі три його сезони неодноразово входили до списку найпопулярніших серіалів країни.

Дія розгортається у реальному районі на околиці Києва, куди тимчасово потрапляє слідчий Сергій Бондар. Він впевнений, що матиме справу з дрібними крадіями і хуліганами, але насправді йому доведеться приборкати місцевих авторитетів, що панують на районі. Напарником Бондаря стає ледачкуватий Петро Дзюба, який з часом переходить на бік напарника і стає йому справжнім товаришем.

Режисер: Тарас Дудар

Оператор: Костянтин Пономарьов

Сценарист: Артем Кобзан

Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк

Продюсерки Mamas Film Production: Алла Липовецька, Марина Квасова.

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Фото: ICTV2

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